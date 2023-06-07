ВСУ подорвали трубопровод с аммиаком «Тольятти-Одесса»: главное к вечеру 7 июня

07 июня 2023 в 21:44 Размер текста - 17 +

Вооруженные силы Украины (ВСУ) устроили подрыв трубопровода с аммиаком «Тольятти-Одесса» рядом с населенным пунктом Масютовка в Харьковской области. URA.RU приводит главные новости к вечеру 7 июня.