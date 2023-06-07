ВСУ подорвали трубопровод с аммиаком «Тольятти-Одесса»: главное к вечеру 7 июня

В Минобороны РФ заявили, что ВСУ совершили удар по аммиакопроводу «Тольятти-Одесса»
новость из сюжетаСпецоперация РФ на Украине
Вооруженные силы Украины (ВСУ) устроили подрыв трубопровода с аммиаком «Тольятти-Одесса» рядом с населенным пунктом Масютовка в Харьковской области. URA.RU приводит главные новости к вечеру 7 июня.
- Минобороны России заявило, что 5 июня Вооруженные силы Украины (ВСУ) подорвали трубопровод с аммиаком «Тольятти-Одесса». В ведомстве заявили, что среди мирных жителей есть пострадавшие. Им была оказана помощь медиков, передает «Пятый канал».
- Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова назвала сроки восстановления аммиакопровода «Тольятти-Одесса». «Восстановление <…> займет от одного до трех месяцев при наличии доступа к объекту», — считает она.
- ВСУ готовили теракт на Каховской гидроэлектростанции (ГЭС) в Херсонской области заранее. Об этом заявил секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев. Он отметил, что за сутки до происшествия украинские террористы произвели сброс воды на Днепропетровской гидроэлектростанции.
- Подрыв Каховской ГЭС является варварской акцией. Так инцидент прокомментировал президент России Владимир Путин в ходе разговора с главой Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом.
- Во время эвакуации людей в Новой Каховке украинские военные сбросили взрывное устройство на российских спасателей. Об этом заявил мэр города Владимир Леонтьев. Он отметил, что пострадавших нет.
- Министр труда и социальной политики Херсонской области Алла Бархатнова сообщила, что около 15 тысяч домов затопило в регионе. Она подчеркнула, что Украина сотворила масштабную трагедию.
- Российским военным нужно предотвратить контрнаступление ВСУ. «Нам нужно остановить врага, а потом начать наступление», — заявил зампред Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев. Он добавил, что не стоит недооценивать украинских военных, которые получают помощь с Запада.
- ВСУ еще не начали свое наступление. Об этом заявил глава Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Алексей Данилов. Он подчеркнул, что все заметят, когда Украина будет наступать.
- Вооруженные силы РФ остановили попытку наступления украинских бойцов на трассе Орехов-Токмак в Запорожской области. Точным ударом они уничтожили миномет ВСУ.
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