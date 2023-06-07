В Херсонской области из-за разрушения Каховской ГЭС затопило 15 тысяч домов

Около 15 тысяч домов затопило в Херсонской области из-за подрыва Каховской ГЭС Вооруженными силами Украины (ВСУ). Об этом сообщила министр труда и социальной политики Херсонской области Алла Бархатнова.
«Порядка 15 тысяч подтопленных домовладений», — заявила Алла Бархатнова в эфире телеканала «
6 июня мэр Новой Каховки Владимир Леонтьев сообщил, что удар ВСУ привел к прорыву плотины. Он назвал атаку террористическим актом. Из-за удара ВСУ по плотине Каховской ГЭС завели уголовное дело по статье «Теракт». Об этом сообщил Следственный комитет России (СК РФ). Президент России Владимир Путин назвал действия ВСУ варварской акцией Киева в беседе с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом, передает «
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