В Херсонской области из-за разрушения Каховской ГЭС затопило 15 тысяч домов

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Паводок Затопленные дома Курган, паводок2016, кресла в воде, наводнение
Украина сотворила масштабную трагедию, подорвав Каховскую ГЭС, заявила Алла Бархатнова Фото:
новость из сюжета
Удар ВСУ по Каховской ГЭС

Около 15 тысяч домов затопило в Херсонской области из-за подрыва Каховской ГЭС Вооруженными силами Украины (ВСУ). Об этом сообщила министр труда и социальной политики Херсонской области Алла Бархатнова.

«Порядка 15 тысяч подтопленных домовладений», — заявила Алла Бархатнова в эфире телеканала «Таврия». Она отметила, что Украина сотворила масштабную трагедию.

6 июня мэр Новой Каховки Владимир Леонтьев сообщил, что удар ВСУ привел к прорыву плотины. Он назвал атаку террористическим актом. Из-за удара ВСУ по плотине Каховской ГЭС завели уголовное дело по статье «Теракт». Об этом сообщил Следственный комитет России (СК РФ). Президент России Владимир Путин назвал действия ВСУ варварской акцией Киева в беседе с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом, передает «Газета.ru».

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Около 15 тысяч домов затопило в Херсонской области из-за подрыва Каховской ГЭС Вооруженными силами Украины (ВСУ). Об этом сообщила министр труда и социальной политики Херсонской области Алла Бархатнова. «Порядка 15 тысяч подтопленных домовладений», — заявила Алла Бархатнова в эфире телеканала «Таврия». Она отметила, что Украина сотворила масштабную трагедию. 6 июня мэр Новой Каховки Владимир Леонтьев сообщил, что удар ВСУ привел к прорыву плотины. Он назвал атаку террористическим актом. Из-за удара ВСУ по плотине Каховской ГЭС завели уголовное дело по статье «Теракт». Об этом сообщил Следственный комитет России (СК РФ). Президент России Владимир Путин назвал действия ВСУ варварской акцией Киева в беседе с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом, передает «Газета.ru».
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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