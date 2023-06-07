В Херсонской области из-за разрушения Каховской ГЭС затопило 15 тысяч домов

07 июня 2023 в 19:35 Размер текста - 17 +

Украина сотворила масштабную трагедию, подорвав Каховскую ГЭС, заявила Алла Бархатнова Фото: Игорь Меркулов © URA.RU новость из сюжета Удар ВСУ по Каховской ГЭС Около 15 тысяч домов затопило в Херсонской области из-за подрыва Каховской ГЭС Вооруженными силами Украины (ВСУ). Об этом сообщила министр труда и социальной политики Херсонской области Алла Бархатнова. «Порядка 15 тысяч подтопленных домовладений», — заявила Алла Бархатнова в эфире телеканала « Таврия» . Она отметила, что Украина сотворила масштабную трагедию. 6 июня мэр Новой Каховки Владимир Леонтьев сообщил, что удар ВСУ привел к прорыву плотины. Он назвал атаку террористическим актом. Из-за удара ВСУ по плотине Каховской ГЭС завели уголовное дело по статье «Теракт». Об этом сообщил Следственный комитет России (СК РФ). Президент России Владимир Путин назвал действия ВСУ варварской акцией Киева в беседе с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом, передает « Газета.ru» .

Около 15 тысяч домов затопило в Херсонской области из-за подрыва Каховской ГЭС Вооруженными силами Украины (ВСУ). Об этом сообщила министр труда и социальной политики Херсонской области Алла Бархатнова. «Порядка 15 тысяч подтопленных домовладений», — заявила Алла Бархатнова в эфире телеканала «Таврия». Она отметила, что Украина сотворила масштабную трагедию. 6 июня мэр Новой Каховки Владимир Леонтьев сообщил, что удар ВСУ привел к прорыву плотины. Он назвал атаку террористическим актом. Из-за удара ВСУ по плотине Каховской ГЭС завели уголовное дело по статье «Теракт». Об этом сообщил Следственный комитет России (СК РФ). Президент России Владимир Путин назвал действия ВСУ варварской акцией Киева в беседе с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом, передает «Газета.ru».