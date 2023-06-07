WarGonzo: ВС РФ остановили атаку ВСУ на трассе Орехов-Токмак

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Российские военные уничтожили точным ударом украинский миномет, заявил Семен Пегов Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Российские военные остановили «Градами» Вооруженные силы Украины (ВСУ) в попытке наступления на трассе Орехов-Токмак в Запорожской области. Об этом сообщил военный корреспондент Семен Пегов в telegram-канале WarGonzo.

«После того, как наши войска ударили артиллерией по наступающей при поддержке БМП пехоте противника, он откатился назад», — говорится в сообщении. Отмечается, что одним ударом был поражен украинский миномет. По мнению Пегова, очередную попытку наступления стоит ожидать ночью или утром 8 июня.

Ранее стало известно, что ВСУ предприняли попытку наступления на трассе Орехов-Токмак. Отмечалось, что без использования бронетехники. «Кроме того, противник ведет массивный обстрел „Градами“», — заявлял Пегов. Врио главы ДНР Денис Пушилин сообщал, что ВСУ предпринимали попытки атаковать на стыке Донецкой народной республики и Запорожской области. По его словам, ВСУ пытались выбить российские силы с позиций, передает агентство «Национальная служба новостей».

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Российские военные остановили «Градами» Вооруженные силы Украины (ВСУ) в попытке наступления на трассе Орехов-Токмак в Запорожской области. Об этом сообщил военный корреспондент Семен Пегов в telegram-канале WarGonzo. «После того, как наши войска ударили артиллерией по наступающей при поддержке БМП пехоте противника, он откатился назад», — говорится в сообщении. Отмечается, что одним ударом был поражен украинский миномет. По мнению Пегова, очередную попытку наступления стоит ожидать ночью или утром 8 июня. Ранее стало известно, что ВСУ предприняли попытку наступления на трассе Орехов-Токмак. Отмечалось, что без использования бронетехники. «Кроме того, противник ведет массивный обстрел „Градами“», — заявлял Пегов. Врио главы ДНР Денис Пушилин сообщал, что ВСУ предпринимали попытки атаковать на стыке Донецкой народной республики и Запорожской области. По его словам, ВСУ пытались выбить российские силы с позиций, передает агентство «Национальная служба новостей».
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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Ссылки по теме
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