WarGonzo: ВС РФ остановили атаку ВСУ на трассе Орехов-Токмак

07 июня 2023 в 20:50 Размер текста - 17 +

Российские военные уничтожили точным ударом украинский миномет, заявил Семен Пегов Фото: Владимир Жабриков © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Российские военные остановили «Градами» Вооруженные силы Украины (ВСУ) в попытке наступления на трассе Орехов-Токмак в Запорожской области. Об этом сообщил военный корреспондент Семен Пегов в telegram-канале WarGonzo. «После того, как наши войска ударили артиллерией по наступающей при поддержке БМП пехоте противника, он откатился назад», — говорится в сообщении . Отмечается, что одним ударом был поражен украинский миномет. По мнению Пегова, очередную попытку наступления стоит ожидать ночью или утром 8 июня. Ранее стало известно, что ВСУ предприняли попытку наступления на трассе Орехов-Токмак. Отмечалось, что без использования бронетехники. «Кроме того, противник ведет массивный обстрел „Градами“», — заявлял Пегов. Врио главы ДНР Денис Пушилин сообщал, что ВСУ предпринимали попытки атаковать на стыке Донецкой народной республики и Запорожской области. По его словам, ВСУ пытались выбить российские силы с позиций, передает агентство «Национальная служба новостей».

Российские военные остановили «Градами» Вооруженные силы Украины (ВСУ) в попытке наступления на трассе Орехов-Токмак в Запорожской области. Об этом сообщил военный корреспондент Семен Пегов в telegram-канале WarGonzo. «После того, как наши войска ударили артиллерией по наступающей при поддержке БМП пехоте противника, он откатился назад», — говорится в сообщении. Отмечается, что одним ударом был поражен украинский миномет. По мнению Пегова, очередную попытку наступления стоит ожидать ночью или утром 8 июня. Ранее стало известно, что ВСУ предприняли попытку наступления на трассе Орехов-Токмак. Отмечалось, что без использования бронетехники. «Кроме того, противник ведет массивный обстрел „Градами“», — заявлял Пегов. Врио главы ДНР Денис Пушилин сообщал, что ВСУ предпринимали попытки атаковать на стыке Донецкой народной республики и Запорожской области. По его словам, ВСУ пытались выбить российские силы с позиций, передает агентство «Национальная служба новостей».