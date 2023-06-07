Медведев призвал российские вооруженные силы к наступлению на ВСУ

России нужно остановить вооруженные силы Украины, чтобы после начать собственное наступление. Такое мнение высказал зампред Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев. Он подчеркнул, что вооруженным силам РФ нужно максимально сконцентрироваться и дать достойный ответ.
«Нам нужно остановить врага, а потом начать наступление. Его [наступления] цель сегодня не только в освобождении наших земель и защите наших людей. Его цель — полное низложение нацистского киевского режима, который окопался в стране 404», — написал Дмитрий Медведев в своем telegram-канале.
Зампред Совбеза РФ напомнил, что не стоит недооценивать ВСУ, которых поддерживает Запад. По его мнению, они пойдут до конца, опасаясь, что иначе Запад их «спишет в утиль». Поэтому России нужно максимально сконцентрироваться, чтобы дать достойный отпор. Медведев заявил, что вооруженные силы РФ имеют преимущество в виде сильной авиации и высокоточного оружия, а также моральное превосходство над ВСУ.
Военкоры сообщили, что Украина начала контрнаступление 4 июня. Боевая группа ВСУ атаковала с запорожского направления. После Минобороны РФ сообщило, что противник сосредоточился на южно-донецком направлении. Российским силам удалось отбросить ВСУ и уничтожить 17 танков. Министр обороны РФ Сергей Шойгу заявил, что попытки наступления предпринимались по пяти направлениям. Армии РФ удалось остановить ВСУ и нанести им существенный урон.
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