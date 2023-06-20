Военному ВС РФ впервые заплатили миллион за уничтожение танка Leopard: главное к вечеру 20 июня

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НАТО. Москва. stock, леопард, нато, nato, танк, Leopard 2, stock
Премию за уничтожение миллиона была учреждена фондом предпринимателей «Забота Сибири» Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Российскому военному впервые заплатили миллион рублей за уничтожение танка Leopard в зоне спецоперации. URA.RU приводит главные новости к вечеру 20 июня.

  • Российский военный получил миллион рублей за уничтожение Leopard. Премия учреждена фондом предпринимателей «Забота Сибири».
  • Из украинского плена возвращены более 30 жителей Белгородской области. По словам уполномоченного по правам человека в РФ Татьяны Москальковой, в плену осталось еще много людей.
  • Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил, что российский лидер Владимир Путин открыт к диалогу по Украине. Однако он уточнил, что сейчас нет стабильной почвы для подобных переговоров.
  • Песков не захотел комментировать тему обмена боеспособных солдат и офицеров украинского нацбатальона. Он объяснил это тем, что подобные обмены являются чувствительной темой.
  • Применение HIMARS и Storm Shadow вне зоны СВО обозначит втягивание Британии и США в конфликт. Такое заявление сделал глава Минобороны РФ Сергей Шойгу. Также он рассказал, что ВСУ намерены ударить по Крыму этими ракетами.
  • На позициях ВСУ на южном направлении уже несколько дней лежат трупы. Об этом заявил военнопленный боевик Виктор Поплавский, передает Пятый канал.

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Российскому военному впервые заплатили миллион рублей за уничтожение танка Leopard в зоне спецоперации. URA.RU приводит главные новости к вечеру 20 июня.
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