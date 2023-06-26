Вице-премьеры отчитались о работе во время мятежа Пригожина

Правительство России работало во время мятежа Пригожина, отметил Михаил Мишустин
новость из сюжетаМятеж Евгения Пригожина
Правительство России провело совещание после мятежа предпринимателя Евгения Пригожина URA.RU приводит главные заявления вице-премьеров:
- Все медицинские службы во время мятежа работали штатно, рассказала Татьяна Голикова;
- Во всех регионах, которых не коснулись ограничения, выпускные прошли в штатном режиме, продолжила она, прямой эфир заседания шел на телеканале «Россия 24»
- В выходные отмечался рост спроса на топливо, однако позже ситуация стабилизировалась, отметил Александр Новак;
- Предприятия промышленности и торговли России сработали слаженно, инцидентов не было, заявил Денис Мантуров;
- В России не было серьезных проблем со связью, отметил заместитель председателя правительства Дмитрий Чернышенко;
- Резких изменений на авиабилеты не было, продолжил он;
- Высшие учебные заведения, в регионах, где был введен режим контртеррористической операции (КТО), с 27 июня возобновят работу, отметил Чернышенко.
Премьер-министр России Михаил Мишустин отметил, что все члены правительства во время вооруженного мятежа были на своих местах. Все работали слаженно.
Пригожин объявил, что его частная армия пойдет в мятеж в ночь с 23 по 24 июня. Причиной стало опровержение его заявления от Минобороны. В ведомстве отметили, что Россия не наносила удары по позициям его бойцов. Мятеж закончился к вечеру 24 июня. Пригожин решил повернуть свои войска в обратном направлении, когда до Москвы оставалось 200 километров.
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