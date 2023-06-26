Вице-премьеры отчитались о работе во время мятежа Пригожина

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Дом Правительства Российской Федерации. Москва, белый дом, дом правительства рф, Дом Правительства Российской Федерации
Правительство России работало во время мятежа Пригожина, отметил Михаил Мишустин Фото:
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Мятеж Евгения Пригожина

Правительство России провело совещание после мятежа предпринимателя Евгения Пригожина URA.RU приводит главные заявления вице-премьеров:

  • Все медицинские службы во время мятежа работали штатно, рассказала Татьяна Голикова;
  • Во всех регионах, которых не коснулись ограничения, выпускные прошли в штатном режиме, продолжила она, прямой эфир заседания шел на телеканале «Россия 24»
  • В выходные отмечался рост спроса на топливо, однако позже ситуация стабилизировалась, отметил Александр Новак;
  • Предприятия промышленности и торговли России сработали слаженно, инцидентов не было, заявил Денис Мантуров;
  • В России не было серьезных проблем со связью, отметил заместитель председателя правительства Дмитрий Чернышенко;
  • Резких изменений на авиабилеты не было, продолжил он;
  • Высшие учебные заведения, в регионах, где был введен режим контртеррористической операции (КТО), с 27 июня возобновят работу, отметил Чернышенко.

Премьер-министр России Михаил Мишустин отметил, что все члены правительства во время вооруженного мятежа были на своих местах. Все работали слаженно.

Пригожин объявил, что его частная армия пойдет в мятеж в ночь с 23 по 24 июня. Причиной стало опровержение его заявления от Минобороны. В ведомстве отметили, что Россия не наносила удары по позициям его бойцов. Мятеж закончился к вечеру 24 июня. Пригожин решил повернуть свои войска в обратном направлении, когда до Москвы оставалось 200 километров.

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Правительство России провело совещание после мятежа предпринимателя Евгения Пригожина URA.RU приводит главные заявления вице-премьеров: Премьер-министр России Михаил Мишустин отметил, что все члены правительства во время вооруженного мятежа были на своих местах. Все работали слаженно. Пригожин объявил, что его частная армия пойдет в мятеж в ночь с 23 по 24 июня. Причиной стало опровержение его заявления от Минобороны. В ведомстве отметили, что Россия не наносила удары по позициям его бойцов. Мятеж закончился к вечеру 24 июня. Пригожин решил повернуть свои войска в обратном направлении, когда до Москвы оставалось 200 километров.
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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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