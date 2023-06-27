ФСБ прекратила уголовное дело в отношении Пригожина

Евгения Пригожина обвиняли в организации «Вооруженного мятежа»
новость из сюжетаМятеж Евгения Пригожина
Уголовное дело о вооруженном мятеже, возбужденное в отношении бизнесмена Евгения Пригожина, прекращено. Об этом сообщили в Центре общественных связей ФСБ. Там подчеркнули, что участники мятежа прекратили действия, направленные на совершение преступления.
«Дело о вооруженном мятеже 27 июня прекращено», — заявили в ЦОС ФСБ. В отношении Пригожина ранее было возбуждено уголовное дело по статье 279 УК РФ «Вооруженный мятеж».
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