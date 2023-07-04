Гладков уволил своего заместителя после обстрелов ВСУ Шебекино и Новой Таволжанки

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Обстрел Донецкого НИИ и Ворошиловского района. Донецк, донецк, последствия, днр, разрушения, обстрел, сво
Шебекино неоднократно подвергался обстрелам со стороны Украины (архивное фото) Фото:
новость из сюжета
ВСУ обстреливают Белгородскую область

Заместитель губернатора Белгородской области Константин Полежаев был уволен из-за некачественной организации работы по восстановление Шебекино и Новой Таволжанки после украинских обстрелов. Об этом заявил глава региона Вячеслав Гладков.

«За систематическое невыполнение своих обязанностей, в том числе за некачественную организацию работ по восстановлению жилья в Шебекино и Новой Таволжанке, освобожден от своей должности Константин Полежаев», — написал Вячеслав Гладков в своем telegram-канале. Вооружение силы Украины (ВСУ) неоднократно обстреливали Шебекино и Новую Таволжанку. Пик прилетов пришелся на конец мая.

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Заместитель губернатора Белгородской области Константин Полежаев был уволен из-за некачественной организации работы по восстановление Шебекино и Новой Таволжанки после украинских обстрелов. Об этом заявил глава региона Вячеслав Гладков. «За систематическое невыполнение своих обязанностей, в том числе за некачественную организацию работ по восстановлению жилья в Шебекино и Новой Таволжанке, освобожден от своей должности Константин Полежаев», — написал Вячеслав Гладков в своем telegram-канале. Вооружение силы Украины (ВСУ) неоднократно обстреливали Шебекино и Новую Таволжанку. Пик прилетов пришелся на конец мая.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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