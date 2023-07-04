Гладков уволил своего заместителя после обстрелов ВСУ Шебекино и Новой Таволжанки

04 июля 2023 в 10:15 Размер текста - 17 +

Шебекино неоднократно подвергался обстрелам со стороны Украины (архивное фото) Фото: Таисия_ Воронцова © URA.RU новость из сюжета ВСУ обстреливают Белгородскую область Заместитель губернатора Белгородской области Константин Полежаев был уволен из-за некачественной организации работы по восстановление Шебекино и Новой Таволжанки после украинских обстрелов. Об этом заявил глава региона Вячеслав Гладков. «За систематическое невыполнение своих обязанностей, в том числе за некачественную организацию работ по восстановлению жилья в Шебекино и Новой Таволжанке, освобожден от своей должности Константин Полежаев», — написал Вячеслав Гладков в своем telegram-канале . Вооружение силы Украины (ВСУ) неоднократно обстреливали Шебекино и Новую Таволжанку. Пик прилетов пришелся на конец мая.

Заместитель губернатора Белгородской области Константин Полежаев был уволен из-за некачественной организации работы по восстановление Шебекино и Новой Таволжанки после украинских обстрелов. Об этом заявил глава региона Вячеслав Гладков. «За систематическое невыполнение своих обязанностей, в том числе за некачественную организацию работ по восстановлению жилья в Шебекино и Новой Таволжанке, освобожден от своей должности Константин Полежаев», — написал Вячеслав Гладков в своем telegram-канале. Вооружение силы Украины (ВСУ) неоднократно обстреливали Шебекино и Новую Таволжанку. Пик прилетов пришелся на конец мая.