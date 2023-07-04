Гладков уволил своего заместителя после обстрелов ВСУ Шебекино и Новой Таволжанки

Шебекино неоднократно подвергался обстрелам со стороны Украины (архивное фото)
новость из сюжетаВСУ обстреливают Белгородскую область
Заместитель губернатора Белгородской области Константин Полежаев был уволен из-за некачественной организации работы по восстановление Шебекино и Новой Таволжанки после украинских обстрелов. Об этом заявил глава региона Вячеслав Гладков.
«За систематическое невыполнение своих обязанностей, в том числе за некачественную организацию работ по восстановлению жилья в Шебекино и Новой Таволжанке, освобожден от своей должности Константин Полежаев», — написал Вячеслав Гладков в своем
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