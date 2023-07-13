Подозреваемого в убийстве ответственного за мобилизацию в Краснодаре арестовали

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Подозреваемого в убийстве Ржицкого арестовали до 10 сентября Фото:

Подозреваемого в убийстве замначальника городского отдела по мобилизационной работе в Краснодаре Станислава Ржицкого Сергея Денисенко арестовали до 10 сентября. Об этом стало известно после вынесения решения суда.

«Суд арестовал до 10 сентября подозреваемого в убийстве замначальника городского отдела по мобилизационной работе в Краснодаре Ржицкого Сергея Денисенко», — передает содержимое решения суда РИА Новости. Инцидент произошел в Краснодаре и представитель суда объявил, что Денисенко будет содержаться под стражей в течение месяца и 29 дней.

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Подозреваемого в убийстве замначальника городского отдела по мобилизационной работе в Краснодаре Станислава Ржицкого Сергея Денисенко арестовали до 10 сентября. Об этом стало известно после вынесения решения суда. «Суд арестовал до 10 сентября подозреваемого в убийстве замначальника городского отдела по мобилизационной работе в Краснодаре Ржицкого Сергея Денисенко», — передает содержимое решения суда РИА Новости. Инцидент произошел в Краснодаре и представитель суда объявил, что Денисенко будет содержаться под стражей в течение месяца и 29 дней.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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