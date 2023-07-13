Подозреваемый в убийстве Ржицкого раскрыл, как готовил преступление

Подозреваемый в убийстве замначальника городского отдела по мобилизационной работе Станислава Ржицкого Сергей Денисенко заявил, что готовился к преступлению около месяца и следил за жертвой. Об этом он сообщил в разговоре с журналистами.
«Следил [за Станиславом Ржицким]. Меньше месяца», — пояснил Сергей Денисенко. Его слова приводит РИА Новости. Изначально он заявлял, что действовал по указу Киева, но теперь добавил, что он не работал со спецслужбами Украины.
Замначальник городского отдела по мобилизационной работе был убит 10 июля. Его застрелили со спины из пистолета с глушителем. По факту происшествия было возбуждено уголовное дело. Денисенко был задержан на съемной квартире в Туапсе, где и было обнаружено орудие убийства.
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