Подозреваемый в убийстве Ржицкого раскрыл, как готовил преступление

Подозреваемый в убийстве ответственного за мобилизацию в Краснодаре Денисенко готовил преступление месяц
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Акция, приуроченная ко дню солидарности борьбы с терроризмом. Курган, оружие, пм, макаров, пистолет макарова, огнестрельное
Сергей Денисенко готовил убийство месяц, выслеживая жертву Фото:

Подозреваемый в убийстве замначальника городского отдела по мобилизационной работе Станислава Ржицкого Сергей Денисенко заявил, что готовился к преступлению около месяца и следил за жертвой. Об этом он сообщил в разговоре с журналистами.

«Следил [за Станиславом Ржицким]. Меньше месяца», — пояснил Сергей Денисенко. Его слова приводит РИА Новости. Изначально он заявлял, что действовал по указу Киева, но теперь добавил, что он не работал со спецслужбами Украины.

Замначальник городского отдела по мобилизационной работе был убит 10 июля. Его застрелили со спины из пистолета с глушителем. По факту происшествия было возбуждено уголовное дело. Денисенко был задержан на съемной квартире в Туапсе, где и было обнаружено орудие убийства.

Читайте URA RU в Telegram! Мы рассказываем о всех важных новостях России и мира раньше конкурентов. Подписаться.

Все главные новости страны - коротко и в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Подозреваемый в убийстве замначальника городского отдела по мобилизационной работе Станислава Ржицкого Сергей Денисенко заявил, что готовился к преступлению около месяца и следил за жертвой. Об этом он сообщил в разговоре с журналистами. «Следил [за Станиславом Ржицким]. Меньше месяца», — пояснил Сергей Денисенко. Его слова приводит РИА Новости. Изначально он заявлял, что действовал по указу Киева, но теперь добавил, что он не работал со спецслужбами Украины. Замначальник городского отдела по мобилизационной работе был убит 10 июля. Его застрелили со спины из пистолета с глушителем. По факту происшествия было возбуждено уголовное дело. Денисенко был задержан на съемной квартире в Туапсе, где и было обнаружено орудие убийства.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...