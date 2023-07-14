В США предупредили Украину о новой угрозе на фронте

19fortyfive: танки Т-14 «Армата» станут угрозой для украинской техники
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Движение техники для репетиции Парада Победы 9 мая. Москва, военная техника на марше, армата, колонна техники, т-14
Танки «Армата» могут уничтожать украинскую технику на большом расстоянии Фото:
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Спецоперация РФ на Украине

Российские танки Т-14 «Армата» станут угрозой для украинской техники из-за высокой тактико-технической характеристики. Об этом сообщило американское издание 19Fortyfive.

«В „Армате“, скорее всего, будут использованы защитные конструкции, технологии и вооружение, способные оказать большое влияние на бронетехнику и транспортные средства, используемые Украиной», — говорится в материале. Отмечается, что у Т-14 необитаемая башня, которой нет у западных машин.

Автор статьи подчеркнул, что за все время спецоперации в СМИ не появлялись сообщения об уничтожении или захвате «Арматы» на Украине. У танка установлены тепловизионные прицелы, которые способны видеть и уничтожать цели на расстоянии до пяти км. Т-14 может поражать украинскую технику на безопасном расстоянии. Уточняется, что машины ВСУ будут уничтожаться в большом количестве.

Ранее бывший офицер армии США Брент Иствуд заявил, что танк Т-14 «Армата» воюет на Украине. Во Франции «Армату» назвали технологически революционной машиной, передает RT.

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Российские танки Т-14 «Армата» станут угрозой для украинской техники из-за высокой тактико-технической характеристики. Об этом сообщило американское издание 19Fortyfive. «В „Армате“, скорее всего, будут использованы защитные конструкции, технологии и вооружение, способные оказать большое влияние на бронетехнику и транспортные средства, используемые Украиной», — говорится в материале. Отмечается, что у Т-14 необитаемая башня, которой нет у западных машин. Автор статьи подчеркнул, что за все время спецоперации в СМИ не появлялись сообщения об уничтожении или захвате «Арматы» на Украине. У танка установлены тепловизионные прицелы, которые способны видеть и уничтожать цели на расстоянии до пяти км. Т-14 может поражать украинскую технику на безопасном расстоянии. Уточняется, что машины ВСУ будут уничтожаться в большом количестве. Ранее бывший офицер армии США Брент Иствуд заявил, что танк Т-14 «Армата» воюет на Украине. Во Франции «Армату» назвали технологически революционной машиной, передает RT.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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