В США предупредили Украину о новой угрозе на фронте

19fortyfive: танки Т-14 «Армата» станут угрозой для украинской техники

14 июля 2023 в 18:07 Размер текста - 17 +

Танки «Армата» могут уничтожать украинскую технику на большом расстоянии Фото: Владимир Андреев © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Российские танки Т-14 «Армата» станут угрозой для украинской техники из-за высокой тактико-технической характеристики. Об этом сообщило американское издание 19Fortyfive. «В „Армате“, скорее всего, будут использованы защитные конструкции, технологии и вооружение, способные оказать большое влияние на бронетехнику и транспортные средства, используемые Украиной», — говорится в материале. Отмечается, что у Т-14 необитаемая башня, которой нет у западных машин. Автор статьи подчеркнул, что за все время спецоперации в СМИ не появлялись сообщения об уничтожении или захвате «Арматы» на Украине. У танка установлены тепловизионные прицелы, которые способны видеть и уничтожать цели на расстоянии до пяти км. Т-14 может поражать украинскую технику на безопасном расстоянии. Уточняется, что машины ВСУ будут уничтожаться в большом количестве. Ранее бывший офицер армии США Брент Иствуд заявил, что танк Т-14 «Армата» воюет на Украине. Во Франции «Армату» назвали технологически революционной машиной, передает RT.

Российские танки Т-14 «Армата» станут угрозой для украинской техники из-за высокой тактико-технической характеристики. Об этом сообщило американское издание 19Fortyfive. «В „Армате“, скорее всего, будут использованы защитные конструкции, технологии и вооружение, способные оказать большое влияние на бронетехнику и транспортные средства, используемые Украиной», — говорится в материале. Отмечается, что у Т-14 необитаемая башня, которой нет у западных машин. Автор статьи подчеркнул, что за все время спецоперации в СМИ не появлялись сообщения об уничтожении или захвате «Арматы» на Украине. У танка установлены тепловизионные прицелы, которые способны видеть и уничтожать цели на расстоянии до пяти км. Т-14 может поражать украинскую технику на безопасном расстоянии. Уточняется, что машины ВСУ будут уничтожаться в большом количестве. Ранее бывший офицер армии США Брент Иствуд заявил, что танк Т-14 «Армата» воюет на Украине. Во Франции «Армату» назвали технологически революционной машиной, передает RT.