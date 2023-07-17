Экономист раскрыл, как отмена зерновой сделки отразится на ценах на продукты

Экономист Кульбака предрек повышение цен на продукты в России

17 июля 2023 в 20:15 Размер текста - 17 +

Цена на хлеб в России не так сильно зависима от цен на пшеницу, заявил Николай Кульбака Фото: Вадим Ахметов © URA.RU новость из сюжета Продовольственный кризис из-за проблем с экспортом зерна Цены на продукты в России вырастут, но из-за внутренних факторов. Зерновая сделка не приведет к их подъему, выразил уверенность в беседе с URA.RU экономист, преподаватель, аналитик Николай Кульбака. «Мы сейчас в краткосрочном периоде не встретим никакого влияния зерновой сделки на внутренние российские цены. На внешние да, а на внутренние российские — нет. Не надо бояться того, что цены повысятся в России из-за разрыва сделки. Эти цены будут расти постепенно, но по другим причинам, по внутренней российской причине. Внутренняя цена зерна не настолько сильно и не настолько быстро реагирует на мировые цены. Разрыв зерновой сделки с ростом цен внутри России мы никак не почувствуем. Это слишком маленькое влияние и слишком сложный механизм этого влияния», — уверен экономист. Например, цена на хлеб не сможет повысится из-за приостановки сделки сразу по нескольким причинам. «В цене хлеба, который стоит на прилавке, цена муки составляет не очень большую часть. А зерна это десятки процентов, может быть 10-20%. На цене хлеба это скажется крайне мало. Во-вторых, с каждым годом российское население уменьшает потребление хлеба, цены на хлеб не играют большой роли в корзине покупательской», — отметил Николай Кульбака. Россия прекратила зерновую сделку 17 июля, об этом решении заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова объяснила это решение тем, что Запад откровенно саботировал ее реализацию. После озвученного решения РФ закрыла гуманитарный коридор в Черном море. Из-за прекращения зерновой сделки мировые цены на пшеницу в моменте выросли на 4,2%. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Цены на продукты в России вырастут, но из-за внутренних факторов. Зерновая сделка не приведет к их подъему, выразил уверенность в беседе с URA.RU экономист, преподаватель, аналитик Николай Кульбака. «Мы сейчас в краткосрочном периоде не встретим никакого влияния зерновой сделки на внутренние российские цены. На внешние да, а на внутренние российские — нет. Не надо бояться того, что цены повысятся в России из-за разрыва сделки. Эти цены будут расти постепенно, но по другим причинам, по внутренней российской причине. Внутренняя цена зерна не настолько сильно и не настолько быстро реагирует на мировые цены. Разрыв зерновой сделки с ростом цен внутри России мы никак не почувствуем. Это слишком маленькое влияние и слишком сложный механизм этого влияния», — уверен экономист. Например, цена на хлеб не сможет повысится из-за приостановки сделки сразу по нескольким причинам. «В цене хлеба, который стоит на прилавке, цена муки составляет не очень большую часть. А зерна это десятки процентов, может быть 10-20%. На цене хлеба это скажется крайне мало. Во-вторых, с каждым годом российское население уменьшает потребление хлеба, цены на хлеб не играют большой роли в корзине покупательской», — отметил Николай Кульбака. Россия прекратила зерновую сделку 17 июля, об этом решении заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова объяснила это решение тем, что Запад откровенно саботировал ее реализацию. После озвученного решения РФ закрыла гуманитарный коридор в Черном море. Из-за прекращения зерновой сделки мировые цены на пшеницу в моменте выросли на 4,2%.