Экономист раскрыл, как отмена зерновой сделки отразится на ценах на продукты

Цены на продукты в России вырастут, но из-за внутренних факторов. Зерновая сделка не приведет к их подъему, выразил уверенность в беседе с URA.RU экономист, преподаватель, аналитик Николай Кульбака.
«Мы сейчас в краткосрочном периоде не встретим никакого влияния зерновой сделки на внутренние российские цены. На внешние да, а на внутренние российские — нет. Не надо бояться того, что цены повысятся в России из-за разрыва сделки. Эти цены будут расти постепенно, но по другим причинам, по внутренней российской причине. Внутренняя цена зерна не настолько сильно и не настолько быстро реагирует на мировые цены. Разрыв зерновой сделки с ростом цен внутри России мы никак не почувствуем. Это слишком маленькое влияние и слишком сложный механизм этого влияния», — уверен экономист.
Например, цена на хлеб не сможет повысится из-за приостановки сделки сразу по нескольким причинам. «В цене хлеба, который стоит на прилавке, цена муки составляет не очень большую часть. А зерна это десятки процентов, может быть 10-20%. На цене хлеба это скажется крайне мало. Во-вторых, с каждым годом российское население уменьшает потребление хлеба, цены на хлеб не играют большой роли в корзине покупательской», — отметил Николай Кульбака.
Россия прекратила зерновую сделку 17 июля, об этом решении заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова объяснила это решение тем, что Запад откровенно саботировал ее реализацию. После озвученного решения РФ закрыла гуманитарный коридор в Черном море. Из-за прекращения зерновой сделки мировые цены на пшеницу в моменте выросли на 4,2%.
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