Секретарь СНБО Украины признал неспособность ВСУ сбивать ракеты

Украинские системы противовоздушной обороны не могут сбивать все ракеты из-за недостаточной оснащенности оборонных средств. В этом признался секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов.
«Мы еще не можем сбивать все без исключения ракеты. Нам не хватает определенных средств поражения для противовоздушной обороны», — рассказал Алексей Данилов в эфире всеукраинского телемарафона, который
Ранее спикер Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат докладывал, что у РФ имеются координаты украинских ПВО. Он отмечал, что Киеву не хватает систем ПВО. С ним соглашался глава Ситуационного центра по вопросам Украины при Минобороны Германии, бригадный генерал Кристиан Фрейдинг, который подчеркивал, что нехватка систем противовоздушной обороны препятствует успешному контрнаступлению. В Белом доме заявляли, что приоритетом военных поставок Киеву останутся средства ПВО.
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