19 июля 2023

Секретарь СНБО Украины признал неспособность ВСУ сбивать ракеты

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Вооруженные силы РФ. stock, залп, град, запуск, рсзо, stock
В Киеве признали недостаточную оснащенность систем ПВО Фото:
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Украинские системы противовоздушной обороны не могут сбивать все ракеты из-за недостаточной оснащенности оборонных средств. В этом признался секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов.

«Мы еще не можем сбивать все без исключения ракеты. Нам не хватает определенных средств поражения для противовоздушной обороны», — рассказал Алексей Данилов в эфире всеукраинского телемарафона, который транслировался в Youtube.

Ранее спикер Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат докладывал, что у РФ имеются координаты украинских ПВО. Он отмечал, что Киеву не хватает систем ПВО. С ним соглашался глава Ситуационного центра по вопросам Украины при Минобороны Германии, бригадный генерал Кристиан Фрейдинг, который подчеркивал, что нехватка систем противовоздушной обороны препятствует успешному контрнаступлению. В Белом доме заявляли, что приоритетом военных поставок Киеву останутся средства ПВО.

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Украинские системы противовоздушной обороны не могут сбивать все ракеты из-за недостаточной оснащенности оборонных средств. В этом признался секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов. «Мы еще не можем сбивать все без исключения ракеты. Нам не хватает определенных средств поражения для противовоздушной обороны», — рассказал Алексей Данилов в эфире всеукраинского телемарафона, который транслировался в Youtube. Ранее спикер Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат докладывал, что у РФ имеются координаты украинских ПВО. Он отмечал, что Киеву не хватает систем ПВО. С ним соглашался глава Ситуационного центра по вопросам Украины при Минобороны Германии, бригадный генерал Кристиан Фрейдинг, который подчеркивал, что нехватка систем противовоздушной обороны препятствует успешному контрнаступлению. В Белом доме заявляли, что приоритетом военных поставок Киеву останутся средства ПВО.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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