Секретарь СНБО Украины признал неспособность ВСУ сбивать ракеты

19 июля 2023 в 23:33 Размер текста - 17 +

В Киеве признали недостаточную оснащенность систем ПВО Фото: Официальный сайт Министерства обороны РФ новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Украинские системы противовоздушной обороны не могут сбивать все ракеты из-за недостаточной оснащенности оборонных средств. В этом признался секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов. «Мы еще не можем сбивать все без исключения ракеты. Нам не хватает определенных средств поражения для противовоздушной обороны», — рассказал Алексей Данилов в эфире всеукраинского телемарафона, который транслировался в Youtube. Ранее спикер Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат докладывал, что у РФ имеются координаты украинских ПВО. Он отмечал, что Киеву не хватает систем ПВО. С ним соглашался глава Ситуационного центра по вопросам Украины при Минобороны Германии, бригадный генерал Кристиан Фрейдинг, который подчеркивал, что нехватка систем противовоздушной обороны препятствует успешному контрнаступлению. В Белом доме заявляли, что приоритетом военных поставок Киеву останутся средства ПВО.

Украинские системы противовоздушной обороны не могут сбивать все ракеты из-за недостаточной оснащенности оборонных средств. В этом признался секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов. «Мы еще не можем сбивать все без исключения ракеты. Нам не хватает определенных средств поражения для противовоздушной обороны», — рассказал Алексей Данилов в эфире всеукраинского телемарафона, который транслировался в Youtube. Ранее спикер Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат докладывал, что у РФ имеются координаты украинских ПВО. Он отмечал, что Киеву не хватает систем ПВО. С ним соглашался глава Ситуационного центра по вопросам Украины при Минобороны Германии, бригадный генерал Кристиан Фрейдинг, который подчеркивал, что нехватка систем противовоздушной обороны препятствует успешному контрнаступлению. В Белом доме заявляли, что приоритетом военных поставок Киеву останутся средства ПВО.