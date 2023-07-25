В Кремле оценили использование балтийских портов для экспорта зерна

Песков: Россия уважает право Литвы предоставить балтийские порты для экспорта зерна
© Служба новостей «URA.RU»
© Служба новостей «URA.RU»
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Премия Русского Географического Общества. Москва, песков дмитрий
Балтийские порты не должны использоваться для поставок оружия, заявил Дмитрий Песков Фото:
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Продовольственный кризис из-за проблем с экспортом зерна

Предложение Литвы об использовании балтийских портов для экспорта украинского зерна является суверенным правом этой страны. Об этом корреспонденту URA.RU в ходе конференц-колла заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«Это суверенное право этих государств. Для нас важно, чтобы каналы этих поставок не использовались киевским режимом для военных поставок и территориальных атак на наши объекты на нашей территории», — сказал Дмитрий Песков во время общения с журналистами.

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Предложение Литвы об использовании балтийских портов для экспорта украинского зерна является суверенным правом этой страны. Об этом корреспонденту URA.RU в ходе конференц-колла заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. «Это суверенное право этих государств. Для нас важно, чтобы каналы этих поставок не использовались киевским режимом для военных поставок и территориальных атак на наши объекты на нашей территории», — сказал Дмитрий Песков во время общения с журналистами.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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