В Кремле оценили использование балтийских портов для экспорта зерна

Песков: Россия уважает право Литвы предоставить балтийские порты для экспорта зерна

25 июля 2023 в 14:46 Размер текста - 17 +

Балтийские порты не должны использоваться для поставок оружия, заявил Дмитрий Песков Фото: Владимир Андреев © URA.RU новость из сюжета Продовольственный кризис из-за проблем с экспортом зерна Предложение Литвы об использовании балтийских портов для экспорта украинского зерна является суверенным правом этой страны. Об этом корреспонденту URA.RU в ходе конференц-колла заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. «Это суверенное право этих государств. Для нас важно, чтобы каналы этих поставок не использовались киевским режимом для военных поставок и территориальных атак на наши объекты на нашей территории», — сказал Дмитрий Песков во время общения с журналистами.

Предложение Литвы об использовании балтийских портов для экспорта украинского зерна является суверенным правом этой страны. Об этом корреспонденту URA.RU в ходе конференц-колла заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. «Это суверенное право этих государств. Для нас важно, чтобы каналы этих поставок не использовались киевским режимом для военных поставок и территориальных атак на наши объекты на нашей территории», — сказал Дмитрий Песков во время общения с журналистами.