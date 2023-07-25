В Кремле оценили использование балтийских портов для экспорта зерна

Балтийские порты не должны использоваться для поставок оружия, заявил Дмитрий Песков
новость из сюжетаПродовольственный кризис из-за проблем с экспортом зерна
Предложение Литвы об использовании балтийских портов для экспорта украинского зерна является суверенным правом этой страны. Об этом корреспонденту URA.RU в ходе конференц-колла заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
«Это суверенное право этих государств. Для нас важно, чтобы каналы этих поставок не использовались киевским режимом для военных поставок и территориальных атак на наши объекты на нашей территории», — сказал Дмитрий Песков во время общения с журналистами.
Читайте URA.RU в Telegram! Мы рассказываем о всех важных новостях России и мира раньше конкурентов. Подписаться.