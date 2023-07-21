21 июля 2023

Украинский министр Сольский: экспорт зерна упал на 30% после прекращения зерновой сделки

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Экспорт зерна сократился после решения России Фото:
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Продовольственный кризис из-за проблем с экспортом зерна

Экспорт украинского зерна упал на 30% после выхода России из зерновой сделки. Об этом заявил министр аграрной политики Украины Николай Сольский.

«Мы имеем намного меньший объем экспорта (зерна — прим. URA.RU). Я думаю, как минимум на 30% меньше, чем раньше», — заявил Сольский в интервью Bloomberg.

Россия объявила о выходе из зерновой сделки 17 июля. Президент Владимир Путин отметил, что страна будет готова к возобновлению торговли после того, как западные страны выполнят соответствующие договоренности. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган также заявил о готовности обсуждать зерновую сделку с российским лидером, предает «Царьград».

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Экспорт украинского зерна упал на 30% после выхода России из зерновой сделки. Об этом заявил министр аграрной политики Украины Николай Сольский. «Мы имеем намного меньший объем экспорта (зерна — прим. URA.RU). Я думаю, как минимум на 30% меньше, чем раньше», — заявил Сольский в интервью Bloomberg. Россия объявила о выходе из зерновой сделки 17 июля. Президент Владимир Путин отметил, что страна будет готова к возобновлению торговли после того, как западные страны выполнят соответствующие договоренности. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган также заявил о готовности обсуждать зерновую сделку с российским лидером, предает «Царьград».
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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