Украинский министр Сольский: экспорт зерна упал на 30% после прекращения зерновой сделки 22 июля 2023 в 02:27 Размер текста - 17 + Экспорт зерна сократился после решения России Фото: Официальный сайт президента Украины новость из сюжета Продовольственный кризис из-за проблем с экспортом зерна Экспорт украинского зерна упал на 30% после выхода России из зерновой сделки. Об этом заявил министр аграрной политики Украины Николай Сольский. «Мы имеем намного меньший объем экспорта (зерна — прим. URA.RU). Я думаю, как минимум на 30% меньше, чем раньше», — заявил Сольский в интервью Bloomberg. Россия объявила о выходе из зерновой сделки 17 июля. Президент Владимир Путин отметил, что страна будет готова к возобновлению торговли после того, как западные страны выполнят соответствующие договоренности. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган также заявил о готовности обсуждать зерновую сделку с российским лидером, предает «Царьград». Экспорт украинского зерна упал на 30% после выхода России из зерновой сделки. Об этом заявил министр аграрной политики Украины Николай Сольский. «Мы имеем намного меньший объем экспорта (зерна — прим. URA.RU). Я думаю, как минимум на 30% меньше, чем раньше», — заявил Сольский в интервью Bloomberg. Россия объявила о выходе из зерновой сделки 17 июля. Президент Владимир Путин отметил, что страна будет готова к возобновлению торговли после того, как западные страны выполнят соответствующие договоренности. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган также заявил о готовности обсуждать зерновую сделку с российским лидером, предает «Царьград». {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям