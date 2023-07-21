Украинский министр Сольский: экспорт зерна упал на 30% после прекращения зерновой сделки

Экспорт украинского зерна упал на 30% после выхода России из зерновой сделки. Об этом заявил министр аграрной политики Украины Николай Сольский.
«Мы имеем намного меньший объем экспорта (зерна — прим. URA.RU). Я думаю, как минимум на 30% меньше, чем раньше», —
Россия объявила о выходе из зерновой сделки 17 июля. Президент Владимир Путин отметил, что страна будет готова к возобновлению торговли после того, как западные страны выполнят соответствующие договоренности. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган также заявил о готовности обсуждать зерновую сделку с российским лидером, предает «Царьград».
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