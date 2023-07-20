Кулеба: Украина готова на любой риск ради вывоза зерна по Черному морю 20 июля 2023 в 20:26 Размер текста - 17 + Украина готова рисковать для вывоза зерна по Черному морю, заявил Дмитрий Кулеба Фото: Официальный сайт президента Украины новость из сюжета Продовольственный кризис из-за проблем с экспортом зерна Украина готова рисковать ради вывоза украинского зерна через Черное море, несмотря на морскую блокаду, установленную Россией. Об этом заявил глава МИД Украины Дмитрий Кулеба. «Мы готовы пойти на любые риски ради вывоза зерна по Черному морю», — передает слова Кулебы издание Time. Он подчеркнул, что Украина не зависит от России и готова предпринять любые меры для экспорта зерна. Кулеба также отметил, что Киев стремится сотрудничать со заинтересованными сторонами для минимизации рисков. Он также уверен, что Россия не изменит свою позицию относительно зерновой сделки. Ранее стало известно, что Россия вышла из зерновой сделки. Президент Украины Владимир Зеленский предложил продолжить сделку без участия РФ. Евросоюз, согласно главе внешнеполитической службы ЕС Жозепу Боррелю, планирует увеличить экспорт украинского зерна через свои порты после выхода России из зерновой сделки. Отмечалось, что если зерновая сделка будет разорвана, Украина может потерять до 500 миллионов долларов ежемесячно, передает «Ридус». Украина готова рисковать ради вывоза украинского зерна через Черное море, несмотря на морскую блокаду, установленную Россией. Об этом заявил глава МИД Украины Дмитрий Кулеба. «Мы готовы пойти на любые риски ради вывоза зерна по Черному морю», — передает слова Кулебы издание Time. Он подчеркнул, что Украина не зависит от России и готова предпринять любые меры для экспорта зерна. Кулеба также отметил, что Киев стремится сотрудничать со заинтересованными сторонами для минимизации рисков. Он также уверен, что Россия не изменит свою позицию относительно зерновой сделки. Ранее стало известно, что Россия вышла из зерновой сделки. Президент Украины Владимир Зеленский предложил продолжить сделку без участия РФ. Евросоюз, согласно главе внешнеполитической службы ЕС Жозепу Боррелю, планирует увеличить экспорт украинского зерна через свои порты после выхода России из зерновой сделки. Отмечалось, что если зерновая сделка будет разорвана, Украина может потерять до 500 миллионов долларов ежемесячно, передает «Ридус». {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям