Гутерриш заявил, что работает с Россией и Украиной над восстановлением зерновой сделки

27 июля 2023 в 19:45 Размер текста - 17 +

ООН намерено договориться с РФ о возвращении в зерновую сделку Фото: Александр Мамаев © URA.RU новость из сюжета Продовольственный кризис из-за проблем с экспортом зерна ООН намерена работать с Россией, Украиной и Турцией для возобновления зерновой сделки. Такое заявление сделал генеральный секретарь организации Антониу Гуттериш. «Мы будем задействовать все контакты со всеми сторонами — Турцией, Украиной, Россией и другими странами, имеющими отношение с точки зрения мировых рынков, с целью восстановления черноморской зерновой инициативы», — сказал Антониу Гуттериш во время общения с прессой. Его слова передает ТАСС. Он также заявил, что у ООН уже были контакты с российской стороной. Ранее стало известно о выходе России из зерновой сделки. Гуттериш предложил президенту РФ Владимиру Путину план действий по черноморской инициативе, а также обещание выполнить российскую часть договоренностей в будущем. Тем не менее, Москва не собирается возвращаться к договору, пока не будут выполнены данные ей обещания, передает RT. Также сообщалось, что РФ не будет участвовать заседании Совбеза ООН по черноморской инициативе , пишет Pravda.Ru.

ООН намерена работать с Россией, Украиной и Турцией для возобновления зерновой сделки. Такое заявление сделал генеральный секретарь организации Антониу Гуттериш. «Мы будем задействовать все контакты со всеми сторонами — Турцией, Украиной, Россией и другими странами, имеющими отношение с точки зрения мировых рынков, с целью восстановления черноморской зерновой инициативы», — сказал Антониу Гуттериш во время общения с прессой. Его слова передает ТАСС. Он также заявил, что у ООН уже были контакты с российской стороной. Ранее стало известно о выходе России из зерновой сделки. Гуттериш предложил президенту РФ Владимиру Путину план действий по черноморской инициативе, а также обещание выполнить российскую часть договоренностей в будущем. Тем не менее, Москва не собирается возвращаться к договору, пока не будут выполнены данные ей обещания, передает RT. Также сообщалось, что РФ не будет участвовать заседании Совбеза ООН по черноморской инициативе, пишет Pravda.Ru.