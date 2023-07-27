Гутерриш заявил, что работает с Россией и Украиной над восстановлением зерновой сделки

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Начало уборочной кампании. Сельхозугодья Белоярского района. Екатеринбург, заготовка корма, зерно
ООН намерено договориться с РФ о возвращении в зерновую сделку Фото:
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ООН намерена работать с Россией, Украиной и Турцией для возобновления зерновой сделки. Такое заявление сделал генеральный секретарь организации Антониу Гуттериш.

«Мы будем задействовать все контакты со всеми сторонами — Турцией, Украиной, Россией и другими странами, имеющими отношение с точки зрения мировых рынков, с целью восстановления черноморской зерновой инициативы», — сказал Антониу Гуттериш во время общения с прессой. Его слова передает ТАСС. Он также заявил, что у ООН уже были контакты с российской стороной.

Ранее стало известно о выходе России из зерновой сделки. Гуттериш предложил президенту РФ Владимиру Путину план действий по черноморской инициативе, а также обещание выполнить российскую часть договоренностей в будущем. Тем не менее, Москва не собирается возвращаться к договору, пока не будут выполнены данные ей обещания, передает RT. Также сообщалось, что РФ не будет участвовать заседании Совбеза ООН по черноморской инициативе, пишет Pravda.Ru.

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ООН намерена работать с Россией, Украиной и Турцией для возобновления зерновой сделки. Такое заявление сделал генеральный секретарь организации Антониу Гуттериш. «Мы будем задействовать все контакты со всеми сторонами — Турцией, Украиной, Россией и другими странами, имеющими отношение с точки зрения мировых рынков, с целью восстановления черноморской зерновой инициативы», — сказал Антониу Гуттериш во время общения с прессой. Его слова передает ТАСС. Он также заявил, что у ООН уже были контакты с российской стороной. Ранее стало известно о выходе России из зерновой сделки. Гуттериш предложил президенту РФ Владимиру Путину план действий по черноморской инициативе, а также обещание выполнить российскую часть договоренностей в будущем. Тем не менее, Москва не собирается возвращаться к договору, пока не будут выполнены данные ей обещания, передает RT. Также сообщалось, что РФ не будет участвовать заседании Совбеза ООН по черноморской инициативе, пишет Pravda.Ru.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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