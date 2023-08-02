В Керченском проливе ограничено движение судов и беспилотников

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Движение судов недалеко от Крымского моста ограничено Фото:

Движение судов по Керченскому проливу ограничено. Об этом сообщили в Минобороны РФ. Ограничения на передвижение также касаются летательных аппаратов.

«Плавание всех судов и плавсредств, средств передвижения под водой, постановка на якорь, приводнение и полеты летательных аппаратов, нахождение людей в воде и другая деятельность запрещены. Это касается района, ограниченного береговой чертой», — заявило военное ведомство, передает ТАСС.

Исключением является передвижение плавающих средств, следующих в светлое время суток по фарватерам (безопасный путь для судов — прим. URA.RU). В настоящий момент корабли, следующие из Черного моря, проходят через специальный район досмотра.

Украина за последние дни несколько раз атаковала суда в Черном море, причем как военные, так и гражданские. В Офисе президента Украины Владимира Зеленского пообещали новые атаки по территории РФ.

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Движение судов по Керченскому проливу ограничено. Об этом сообщили в Минобороны РФ. Ограничения на передвижение также касаются летательных аппаратов. «Плавание всех судов и плавсредств, средств передвижения под водой, постановка на якорь, приводнение и полеты летательных аппаратов, нахождение людей в воде и другая деятельность запрещены. Это касается района, ограниченного береговой чертой», — заявило военное ведомство, передает ТАСС. Исключением является передвижение плавающих средств, следующих в светлое время суток по фарватерам (безопасный путь для судов — прим. URA.RU). В настоящий момент корабли, следующие из Черного моря, проходят через специальный район досмотра. Украина за последние дни несколько раз атаковала суда в Черном море, причем как военные, так и гражданские. В Офисе президента Украины Владимира Зеленского пообещали новые атаки по территории РФ.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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