В Керченском проливе ограничено движение судов и беспилотников

02 августа 2023 в 21:35 Размер текста - 17 +

Движение судов недалеко от Крымского моста ограничено Фото: Официальный сайт «Крымский мост» Движение судов по Керченскому проливу ограничено. Об этом сообщили в Минобороны РФ. Ограничения на передвижение также касаются летательных аппаратов. «Плавание всех судов и плавсредств, средств передвижения под водой, постановка на якорь, приводнение и полеты летательных аппаратов, нахождение людей в воде и другая деятельность запрещены. Это касается района, ограниченного береговой чертой», — заявило военное ведомство, передает ТАСС. Исключением является передвижение плавающих средств, следующих в светлое время суток по фарватерам (безопасный путь для судов — прим. URA.RU). В настоящий момент корабли, следующие из Черного моря, проходят через специальный район досмотра. Украина за последние дни несколько раз атаковала суда в Черном море, причем как военные, так и гражданские. В Офисе президента Украины Владимира Зеленского пообещали новые атаки по территории РФ.

Движение судов по Керченскому проливу ограничено. Об этом сообщили в Минобороны РФ. Ограничения на передвижение также касаются летательных аппаратов. «Плавание всех судов и плавсредств, средств передвижения под водой, постановка на якорь, приводнение и полеты летательных аппаратов, нахождение людей в воде и другая деятельность запрещены. Это касается района, ограниченного береговой чертой», — заявило военное ведомство, передает ТАСС. Исключением является передвижение плавающих средств, следующих в светлое время суток по фарватерам (безопасный путь для судов — прим. URA.RU). В настоящий момент корабли, следующие из Черного моря, проходят через специальный район досмотра. Украина за последние дни несколько раз атаковала суда в Черном море, причем как военные, так и гражданские. В Офисе президента Украины Владимира Зеленского пообещали новые атаки по территории РФ.