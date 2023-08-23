ФСБ провела расследование мошенничества с гособоронзаказом экс-главы российской корпорации

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Уничтожение гашиша и конопли сотрудниками ФСБ. Курган, обыски, фсб, силовики, балаклава, спецоперация, обыск
ФСБ допросила Мельника и в тот же день отправила в СИЗО Фото:

Сотрудники СК ФСБ закончили расследование уголовного дела в отношении бывшего гендиректора ЗАО «Голлард» и ЗАО «Российская корпорация средств связи» (РКСС) Евгения Мельника. Его обвиняют в ряде злоупотреблений при исполнении государственных оборонных заказов.

«Уголовное дело по довольно редко применяемой в следственной практике ч. 1 ст. 201.1 УК РФ (злоупотребление полномочиями при выполнении гособоронзаказа) было возбуждено ФСБ в отношении Евгения Мельника 2 августа прошлого года. Основанием стал срыв возглавляемыми им ЗАО „Голлард“ и РКСС нескольких контрактов на поставку спецоборудования военным и ФСБ», — пишет «Коммерсант».

В статье указано, что тонкости сделки с гособоронзаказом не разглашаются, при этом сейчас первая компания Мельника проходит процедуру банкротства, а вторая уже им признана. Во время активной деятельности фирмы Мельника выполняли заказы на разработку шифровальных устройств, а также обеспечением безопасности оборонных и гражданских объектов.

После допроса Мельника, который состоялся 9 августа, его отправили в СИЗО. Адвокаты настаивают, что действие статьи начинается в 2018 году, а спорные госконтракты были заключены раньше, поэтому действия подзащитного следует рассматривать как злоупотребление полномочиями. Ранее Мельник уже был осужден за махинации с валютой при поставке товара в Израиль.

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Сотрудники СК ФСБ закончили расследование уголовного дела в отношении бывшего гендиректора ЗАО «Голлард» и ЗАО «Российская корпорация средств связи» (РКСС) Евгения Мельника. Его обвиняют в ряде злоупотреблений при исполнении государственных оборонных заказов. «Уголовное дело по довольно редко применяемой в следственной практике ч. 1 ст. 201.1 УК РФ (злоупотребление полномочиями при выполнении гособоронзаказа) было возбуждено ФСБ в отношении Евгения Мельника 2 августа прошлого года. Основанием стал срыв возглавляемыми им ЗАО „Голлард“ и РКСС нескольких контрактов на поставку спецоборудования военным и ФСБ», — пишет «Коммерсант». В статье указано, что тонкости сделки с гособоронзаказом не разглашаются, при этом сейчас первая компания Мельника проходит процедуру банкротства, а вторая уже им признана. Во время активной деятельности фирмы Мельника выполняли заказы на разработку шифровальных устройств, а также обеспечением безопасности оборонных и гражданских объектов. После допроса Мельника, который состоялся 9 августа, его отправили в СИЗО. Адвокаты настаивают, что действие статьи начинается в 2018 году, а спорные госконтракты были заключены раньше, поэтому действия подзащитного следует рассматривать как злоупотребление полномочиями. Ранее Мельник уже был осужден за махинации с валютой при поставке товара в Израиль.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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