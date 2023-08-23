ФСБ провела расследование мошенничества с гособоронзаказом экс-главы российской корпорации

23 августа 2023 в 06:04 Размер текста - 17 +

ФСБ допросила Мельника и в тот же день отправила в СИЗО Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Сотрудники СК ФСБ закончили расследование уголовного дела в отношении бывшего гендиректора ЗАО «Голлард» и ЗАО «Российская корпорация средств связи» (РКСС) Евгения Мельника. Его обвиняют в ряде злоупотреблений при исполнении государственных оборонных заказов. «Уголовное дело по довольно редко применяемой в следственной практике ч. 1 ст. 201.1 УК РФ (злоупотребление полномочиями при выполнении гособоронзаказа) было возбуждено ФСБ в отношении Евгения Мельника 2 августа прошлого года. Основанием стал срыв возглавляемыми им ЗАО „Голлард“ и РКСС нескольких контрактов на поставку спецоборудования военным и ФСБ», — пишет « Коммерсант ». В статье указано, что тонкости сделки с гособоронзаказом не разглашаются, при этом сейчас первая компания Мельника проходит процедуру банкротства, а вторая уже им признана. Во время активной деятельности фирмы Мельника выполняли заказы на разработку шифровальных устройств, а также обеспечением безопасности оборонных и гражданских объектов. После допроса Мельника, который состоялся 9 августа, его отправили в СИЗО. Адвокаты настаивают, что действие статьи начинается в 2018 году, а спорные госконтракты были заключены раньше, поэтому действия подзащитного следует рассматривать как злоупотребление полномочиями. Ранее Мельник уже был осужден за махинации с валютой при поставке товара в Израиль. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Сотрудники СК ФСБ закончили расследование уголовного дела в отношении бывшего гендиректора ЗАО «Голлард» и ЗАО «Российская корпорация средств связи» (РКСС) Евгения Мельника. Его обвиняют в ряде злоупотреблений при исполнении государственных оборонных заказов. «Уголовное дело по довольно редко применяемой в следственной практике ч. 1 ст. 201.1 УК РФ (злоупотребление полномочиями при выполнении гособоронзаказа) было возбуждено ФСБ в отношении Евгения Мельника 2 августа прошлого года. Основанием стал срыв возглавляемыми им ЗАО „Голлард“ и РКСС нескольких контрактов на поставку спецоборудования военным и ФСБ», — пишет «Коммерсант». В статье указано, что тонкости сделки с гособоронзаказом не разглашаются, при этом сейчас первая компания Мельника проходит процедуру банкротства, а вторая уже им признана. Во время активной деятельности фирмы Мельника выполняли заказы на разработку шифровальных устройств, а также обеспечением безопасности оборонных и гражданских объектов. После допроса Мельника, который состоялся 9 августа, его отправили в СИЗО. Адвокаты настаивают, что действие статьи начинается в 2018 году, а спорные госконтракты были заключены раньше, поэтому действия подзащитного следует рассматривать как злоупотребление полномочиями. Ранее Мельник уже был осужден за махинации с валютой при поставке товара в Израиль.