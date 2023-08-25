Мятежники Нигера уточнили, что высылают из страны только одного посла

Мятежники в Нигере высылают посла Франции
Из Нигера мятежники высылают посла только одной страны. Об этом заявил советник главы Национального совета спасения родины (НССР).
«Нигер высылает только посла Франции. Посол Сильвен Итте должен покинуть страну в течение 48 часов», — передает телеканал Al Hadath заявление представителя мятежников.
Ранее в Нигере лидеры мятежников, устроивших госпереворот, потребовали, чтобы послы Германии и Франции покинули страну. На это им отвели двое суток.
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