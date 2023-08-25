25 августа 2023

Мятежники Нигера уточнили, что высылают из страны только одного посла

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Флаги иностранных государств. Челябинск, флаг, флаг франции, франция
Мятежники в Нигере высылают посла Франции Фото:

Из Нигера мятежники высылают посла только одной страны. Об этом заявил советник главы Национального совета спасения родины (НССР).

«Нигер высылает только посла Франции. Посол Сильвен Итте должен покинуть страну в течение 48 часов», — передает телеканал Al Hadath заявление представителя мятежников.

Ранее в Нигере лидеры мятежников, устроивших госпереворот, потребовали, чтобы послы Германии и Франции покинули страну. На это им отвели двое суток.

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Из Нигера мятежники высылают посла только одной страны. Об этом заявил советник главы Национального совета спасения родины (НССР). «Нигер высылает только посла Франции. Посол Сильвен Итте должен покинуть страну в течение 48 часов», — передает телеканал Al Hadath заявление представителя мятежников. Ранее в Нигере лидеры мятежников, устроивших госпереворот, потребовали, чтобы послы Германии и Франции покинули страну. На это им отвели двое суток.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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