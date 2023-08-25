25 августа 2023

Пользователи соцсети предупредили Зеленского о самом большом разочаровании

Пользователи соцсети X негативно высказались о реализации поставок F-16 Украине
© Служба новостей «URA.RU»
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Пользователи соцсети X высказались о передаче F-16 Украине Фото:

Пользователи соцсети X (бывший Twitter — примечание URA.RU) негативно отреагировали на заявление президента Украины Владимира Зеленского о старте реализации поставок истребителей F-16. Юзеры отметили, что эти действия принесут только вред и разочарование для страны.

«Готов ли Запад наблюдать, как F-16 станут самым большим разочарованием в истории конфликтов? Даже если будет достаточно подготовленных пилотов, Россия будет ждать. Аэродромы будут бомбить еще до взлета истребителей», — сообщает пользователь Hani Iskander.

«То, что ты делаешь, — бесполезно и вредно для Украины», — заявил в соцсети X Mohanad Almeshal. Пользователь Navy Vet добавил, что Зеленский «проиграл войну еще очень давно».

Ранее URA.RU сообщало, что страны Европы передадут Украине истребители F-16. Премьер-министр Нидерландов Марк Рютте пообещал 42 истребителя, а премьер-министр Дании Метте Фредериксен 19 боевых самолетов.

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Пользователи соцсети X (бывший Twitter — примечание URA.RU) негативно отреагировали на заявление президента Украины Владимира Зеленского о старте реализации поставок истребителей F-16. Юзеры отметили, что эти действия принесут только вред и разочарование для страны. «Готов ли Запад наблюдать, как F-16 станут самым большим разочарованием в истории конфликтов? Даже если будет достаточно подготовленных пилотов, Россия будет ждать. Аэродромы будут бомбить еще до взлета истребителей», — сообщает пользователь Hani Iskander. «То, что ты делаешь, — бесполезно и вредно для Украины», — заявил в соцсети X Mohanad Almeshal. Пользователь Navy Vet добавил, что Зеленский «проиграл войну еще очень давно». Ранее URA.RU сообщало, что страны Европы передадут Украине истребители F-16. Премьер-министр Нидерландов Марк Рютте пообещал 42 истребителя, а премьер-министр Дании Метте Фредериксен 19 боевых самолетов.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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