Пользователи соцсети предупредили Зеленского о самом большом разочаровании

Пользователи соцсети X негативно высказались о реализации поставок F-16 Украине

26 августа 2023 в 06:52 Размер текста - 17 +

Пользователи соцсети X высказались о передаче F-16 Украине Фото: Анна Майорова © URA.RU Пользователи соцсети X (бывший Twitter — примечание URA.RU) негативно отреагировали на заявление президента Украины Владимира Зеленского о старте реализации поставок истребителей F-16. Юзеры отметили, что эти действия принесут только вред и разочарование для страны. «Готов ли Запад наблюдать, как F-16 станут самым большим разочарованием в истории конфликтов? Даже если будет достаточно подготовленных пилотов, Россия будет ждать. Аэродромы будут бомбить еще до взлета истребителей», — сообщает пользователь Hani Iskander. «То, что ты делаешь, — бесполезно и вредно для Украины», — заявил в соцсети X Mohanad Almeshal. Пользователь Navy Vet добавил, что Зеленский «проиграл войну еще очень давно». Ранее URA.RU сообщало, что страны Европы передадут Украине истребители F-16. Премьер-министр Нидерландов Марк Рютте пообещал 42 истребителя, а премьер-министр Дании Метте Фредериксен 19 боевых самолетов.

Пользователи соцсети X (бывший Twitter — примечание URA.RU) негативно отреагировали на заявление президента Украины Владимира Зеленского о старте реализации поставок истребителей F-16. Юзеры отметили, что эти действия принесут только вред и разочарование для страны. «Готов ли Запад наблюдать, как F-16 станут самым большим разочарованием в истории конфликтов? Даже если будет достаточно подготовленных пилотов, Россия будет ждать. Аэродромы будут бомбить еще до взлета истребителей», — сообщает пользователь Hani Iskander. «То, что ты делаешь, — бесполезно и вредно для Украины», — заявил в соцсети X Mohanad Almeshal. Пользователь Navy Vet добавил, что Зеленский «проиграл войну еще очень давно». Ранее URA.RU сообщало, что страны Европы передадут Украине истребители F-16. Премьер-министр Нидерландов Марк Рютте пообещал 42 истребителя, а премьер-министр Дании Метте Фредериксен 19 боевых самолетов.