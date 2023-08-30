Риттер предупредил ВСУ об огромной ловушке на поле боя

Экс-разведчик ВС США Риттер предупредил ВСУ об огромной ловушке на поле боя

30 августа 2023 в 06:55 Размер текста - 17 +

Российские войска заманивают украинскую армию в специально зону Фото: U.S. Army Europe and Africa / Sgt. Jacob Holmes новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Первая линия обороны необходима России, чтобы Вооруженные силы Украины (ВСУ), прорвав ее, попали в ловушку. Об этом заявил экс-разведчик Вооруженных сил США Скотт Риттер. «Предполагалось, что первая линия обороны должна быть прорвана. Это одна огромная ловушка для украинцев», — заявил Риттер в интервью YouTube-каналу Judging Freedom. Он добавил, что сейчас армия России наносит удары по ВСУ, чтобы ослабить их во время наступления на первый рубеж. Но потом, вероятно, российские войска начнут отходить ко второй линии, заманивая тем самым украинскую армию в специально зону. Там украинцы попадут в «огневой котел, который сотрет их с лица земли». Командование США, по мнению Риттера, не понимает, что прорыв первой линии обороны будет символом не победы ВСУ, а лишь частью оборонительной стратегии России. Ранее Вооруженные силы России не дали украинским военным закрепиться в Урожайном и Старомайорском, поэтому они будут пытаться их обойти. Об этом сообщил врио главы Донецкой народной республики Денис Пушилин.

Первая линия обороны необходима России, чтобы Вооруженные силы Украины (ВСУ), прорвав ее, попали в ловушку. Об этом заявил экс-разведчик Вооруженных сил США Скотт Риттер. «Предполагалось, что первая линия обороны должна быть прорвана. Это одна огромная ловушка для украинцев», — заявил Риттер в интервью YouTube-каналу Judging Freedom. Он добавил, что сейчас армия России наносит удары по ВСУ, чтобы ослабить их во время наступления на первый рубеж. Но потом, вероятно, российские войска начнут отходить ко второй линии, заманивая тем самым украинскую армию в специально зону. Там украинцы попадут в «огневой котел, который сотрет их с лица земли». Командование США, по мнению Риттера, не понимает, что прорыв первой линии обороны будет символом не победы ВСУ, а лишь частью оборонительной стратегии России. Ранее Вооруженные силы России не дали украинским военным закрепиться в Урожайном и Старомайорском, поэтому они будут пытаться их обойти. Об этом сообщил врио главы Донецкой народной республики Денис Пушилин.