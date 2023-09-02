Mash: на крыше лифта жилого дома в Москве нашли предмет, похожий на бомбу

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Виды города. Курган, медицинская маска, полиция, ограничительная лента, масочный режим
Сотрудники полиции оперативно приехали к дому в Москве, где найден подозрительный предмет (архивное фото) Фото:

В Москве на крыше лифта в жилом доме обнаружили предмет, похожий на бомбу. Об этом сообщает telegram-канал Mash.

«Предположительно бомбу с проводами и динамиком обнаружили на крыше лифта жильцы дома на Алтуфьевском шоссе в Москве. Она лежала и издавала пищащий ритмичный звук», — говорится в сообщении telegram-канала. После обнаружения подозрительного предмета на место выехали сотрудники полиции. Из дома, где нашли предмет с проводами, эвакуировали 15 человек.

Корреспондент URA.RU отправил запрос в ГУ МВД России по городу Москве. Ответ ожидается.

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В Москве на крыше лифта в жилом доме обнаружили предмет, похожий на бомбу. Об этом сообщает telegram-канал Mash. «Предположительно бомбу с проводами и динамиком обнаружили на крыше лифта жильцы дома на Алтуфьевском шоссе в Москве. Она лежала и издавала пищащий ритмичный звук», — говорится в сообщении telegram-канала. После обнаружения подозрительного предмета на место выехали сотрудники полиции. Из дома, где нашли предмет с проводами, эвакуировали 15 человек. Корреспондент URA.RU отправил запрос в ГУ МВД России по городу Москве. Ответ ожидается.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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