Mash: на крыше лифта жилого дома в Москве нашли предмет, похожий на бомбу

Сотрудники полиции оперативно приехали к дому в Москве, где найден подозрительный предмет (архивное фото)
В Москве на крыше лифта в жилом доме обнаружили предмет, похожий на бомбу. Об этом сообщает telegram-канал Mash.
«Предположительно бомбу с проводами и динамиком обнаружили на крыше лифта жильцы дома на Алтуфьевском шоссе в Москве. Она лежала и издавала пищащий ритмичный звук», — говорится в сообщении telegram-канала. После обнаружения подозрительного предмета на место выехали сотрудники полиции. Из дома, где нашли предмет с проводами, эвакуировали 15 человек.
Корреспондент URA.RU отправил запрос в ГУ МВД России по городу Москве. Ответ ожидается.
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