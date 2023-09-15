Тюменец, напавший с ножом на случайного прохожего в ЯНАО, проведет в колонии 6,5 лет

Житель Ялуторовска получил срок за нападение на прохожего в ЯНАО
© Служба новостей «URA.RU»
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Клипарт. Сургут , убийство, разбой, нападение, преступник, нож, рука с ножом
Суд приговорил жителя Тюменской области к 6,5 годам колонии строгого режима Фото:

В Новом Уренгое (ЯНАО) суд вынес приговор жителю Ялуторовска (Тюменская область), который выместил личную обиду на случайном прохожем, нанеся ему несколько ножевых ударов. За свою несдержанность, виновный получил шесть с половиной лет колонии строгого режима, сообщает пресс-служба СУ СКР по ЯНАО.

«В Новом Уренгое мужчина признан виновным в покушении на убийство местного жителя. Приговором суда виновному назначено наказание в виде 6 лет 6 месяцев лишения свободы с отбыванием в колонии строгого режима», — сообщает пресс-служба ведомства на официальном сайте.

Ранее URA.RU рассказало, что 15 июля в Новом Уренгое житель Ялуторовска поссорился с компанией местных жителей. После этого он сходил за ножом и отправился на поиски обидчиков, а не найдя их, нанес несколько ударов ножом случайному прохожему, просто, чтобы сорвать на нем злость.

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В Новом Уренгое (ЯНАО) суд вынес приговор жителю Ялуторовска (Тюменская область), который выместил личную обиду на случайном прохожем, нанеся ему несколько ножевых ударов. За свою несдержанность, виновный получил шесть с половиной лет колонии строгого режима, сообщает пресс-служба СУ СКР по ЯНАО. «В Новом Уренгое мужчина признан виновным в покушении на убийство местного жителя. Приговором суда виновному назначено наказание в виде 6 лет 6 месяцев лишения свободы с отбыванием в колонии строгого режима», — сообщает пресс-служба ведомства на официальном сайте. Ранее URA.RU рассказало, что 15 июля в Новом Уренгое житель Ялуторовска поссорился с компанией местных жителей. После этого он сходил за ножом и отправился на поиски обидчиков, а не найдя их, нанес несколько ударов ножом случайному прохожему, просто, чтобы сорвать на нем злость.
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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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