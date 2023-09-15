Тюменец, напавший с ножом на случайного прохожего в ЯНАО, проведет в колонии 6,5 лет

В Новом Уренгое (ЯНАО) суд вынес приговор жителю Ялуторовска (Тюменская область), который выместил личную обиду на случайном прохожем, нанеся ему несколько ножевых ударов. За свою несдержанность, виновный получил шесть с половиной лет колонии строгого режима, сообщает пресс-служба СУ СКР по ЯНАО.
«В Новом Уренгое мужчина признан виновным в покушении на убийство местного жителя. Приговором суда виновному назначено наказание в виде 6 лет 6 месяцев лишения свободы с отбыванием в колонии строгого режима», — сообщает пресс-служба ведомства на официальном сайте.
Ранее URA.RU рассказало, что 15 июля в Новом Уренгое житель Ялуторовска поссорился с компанией местных жителей. После этого он сходил за ножом и отправился на поиски обидчиков, а не найдя их, нанес несколько ударов ножом случайному прохожему, просто, чтобы сорвать на нем злость.
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