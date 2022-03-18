РУСАДА проверяет паралимпийцев в Ханты-Мансийске на допинг

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Летний биатлон. Чемпионат России. Отборочный на чемпионат мира. Тюмень, допинг, допинг проба
Специалист РУСАДА отметил, что процедура может занять до 20 минут Фото:
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Паралимпийские игры-2022

Специалисты РУСАДА (Российская национальная антидопинговая организация) приехали в Ханты-Мансийск (ХМАО) для проверки паралимпийцев на допинг. Сдавать тесты пришлось как минимум двум членам сборной России по керлингу. Об этом сообщает корреспондент URA.Ru с места событий.

«Только что закончился матч между двумя сборными России по керлингу. Играли основная команда, которая готовилась к Паралимпиаде в Пекине, и резервная сборная. После матча два специалиста РУСАДА подошли к членам разных команд и выборочно попросили пройти допинг-тест. Специалист РУСАДА отметил, что процедура может занять до 20 минут», — сообщает корреспондент. По предварительным данным, тест будет взят у серебряной и бронзовой призерши чемпионата России по керлингу Анны Карпушиной.

В соревнованиях в Ханты-Мансийске принимают участие спортсмены из Беларуси, Армении, Таджикистана и Казахстана. Турнир организован после того, как 3 марта российские и белорусские спортсмены были отстранены от Паралимпиады в Пекине, которая проходила с 4 по 13 марта. Это произошло на фоне начала спецоперации России по демилитаризации и денацификации Украины.

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Специалисты РУСАДА (Российская национальная антидопинговая организация) приехали в Ханты-Мансийск (ХМАО) для проверки паралимпийцев на допинг. Сдавать тесты пришлось как минимум двум членам сборной России по керлингу. Об этом сообщает корреспондент URA.Ru с места событий. «Только что закончился матч между двумя сборными России по керлингу. Играли основная команда, которая готовилась к Паралимпиаде в Пекине, и резервная сборная. После матча два специалиста РУСАДА подошли к членам разных команд и выборочно попросили пройти допинг-тест. Специалист РУСАДА отметил, что процедура может занять до 20 минут», — сообщает корреспондент. По предварительным данным, тест будет взят у серебряной и бронзовой призерши чемпионата России по керлингу Анны Карпушиной. В соревнованиях в Ханты-Мансийске принимают участие спортсмены из Беларуси, Армении, Таджикистана и Казахстана. Турнир организован после того, как 3 марта российские и белорусские спортсмены были отстранены от Паралимпиады в Пекине, которая проходила с 4 по 13 марта. Это произошло на фоне начала спецоперации России по демилитаризации и денацификации Украины.
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© Служба новостей «URA.RU»
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-
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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