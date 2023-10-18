Мэр челябинского города отправил в Донецк двух пони. Фото

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Пони прибыли в Донбасс как подарок от копейчан Фото:

Глава Копейска (Челябинская область) Андрей Фалейчик отвез двух пони для обучения детей в ДНР верховой езде. Животные уже прибыли к месту назначения, сообщил Фалейчик с своем telegram-канале 18 октября.

«Наши подарочные пони Томбой и Ковбой, амуниция для верховой езды: шлемы, уздечки, седла и другие сюрпризы прибыли в Макеевку. В спортивной школе верховой езды „Локомотив“ впервые благодаря Копейску будут обучать пятилетних малышей выездке на пони. Наши маленькие лошади уэльской породы первые спортивные пони в этом регионе», — уточнил Фалейчик.

Пони родились и выросли в копейской конной школе «Серебряное копытце». В Донецкую народную республику маленьких лошадей доставили на грузовике. В пути животные провели более двух суток.

Пони будут использовать для обучения детей ДНР верховой езде
Пони будут использовать для обучения детей ДНР верховой езде
Пони по кличке Томбой и Ковбой гнедой масти редкой уэльской породы
Пони по кличке Томбой и Ковбой гнедой масти редкой уэльской породы

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Глава Копейска (Челябинская область) Андрей Фалейчик отвез двух пони для обучения детей в ДНР верховой езде. Животные уже прибыли к месту назначения, сообщил Фалейчик с своем telegram-канале 18 октября. «Наши подарочные пони Томбой и Ковбой, амуниция для верховой езды: шлемы, уздечки, седла и другие сюрпризы прибыли в Макеевку. В спортивной школе верховой езды „Локомотив“ впервые благодаря Копейску будут обучать пятилетних малышей выездке на пони. Наши маленькие лошади уэльской породы первые спортивные пони в этом регионе», — уточнил Фалейчик. Пони родились и выросли в копейской конной школе «Серебряное копытце». В Донецкую народную республику маленьких лошадей доставили на грузовике. В пути животные провели более двух суток.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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