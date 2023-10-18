Мэр челябинского города отправил в Донецк двух пони. Фото

18 октября 2023 в 18:13 Размер текста - 17 +

Пони прибыли в Донбасс как подарок от копейчан Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Глава Копейска (Челябинская область) Андрей Фалейчик отвез двух пони для обучения детей в ДНР верховой езде. Животные уже прибыли к месту назначения, сообщил Фалейчик с своем telegram-канале 18 октября. «Наши подарочные пони Томбой и Ковбой, амуниция для верховой езды: шлемы, уздечки, седла и другие сюрпризы прибыли в Макеевку. В спортивной школе верховой езды „Локомотив“ впервые благодаря Копейску будут обучать пятилетних малышей выездке на пони. Наши маленькие лошади уэльской породы первые спортивные пони в этом регионе», — уточнил Фалейчик. Пони родились и выросли в копейской конной школе «Серебряное копытце». В Донецкую народную республику маленьких лошадей доставили на грузовике. В пути животные провели более двух суток. Пони будут использовать для обучения детей ДНР верховой езде Telegram-канал Андрея Фалейчика Пони по кличке Томбой и Ковбой гнедой масти редкой уэльской породы Telegram-канал Андрея Фалейчика

Глава Копейска (Челябинская область) Андрей Фалейчик отвез двух пони для обучения детей в ДНР верховой езде. Животные уже прибыли к месту назначения, сообщил Фалейчик с своем telegram-канале 18 октября. «Наши подарочные пони Томбой и Ковбой, амуниция для верховой езды: шлемы, уздечки, седла и другие сюрпризы прибыли в Макеевку. В спортивной школе верховой езды „Локомотив“ впервые благодаря Копейску будут обучать пятилетних малышей выездке на пони. Наши маленькие лошади уэльской породы первые спортивные пони в этом регионе», — уточнил Фалейчик. Пони родились и выросли в копейской конной школе «Серебряное копытце». В Донецкую народную республику маленьких лошадей доставили на грузовике. В пути животные провели более двух суток.