В РФ определили условия получения серебряной медали при выпуске из школы

Минпросвещения РФ: при вручении медалей школьникам учитываются результаты ЕГЭ

27 октября 2023 в 21:06 Размер текста - 17 +

Выпускники должны иметь не менее 60 баллов по ЕГЭ за два предмета для получения серебряной медали Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Российским выпускникам будут вручать серебряную медаль при условии, если у них в аттестате имеется не более двух четверок. Также школьники должны получить за ЕГЭ по русскому языку не менее 60 баллов. Соответствующий указ Министерства просвещения РФ опубликован на сайте опубликования правовых актов. «Медаль „За особые успехи в учении второй степени“ вручается выпускникам, <…> имеющим не более двух оценок „хорошо“. <…> Не менее 60 баллов на ЕГЭ <…> по русскому языку и <…> другому сдаваемому предмету», — отмечается в соответствующем документе. Для получения золотой медали выпускники должны набрать на экзамене по русскому языку, а также по второму сдаваемому предмету не менее 70 баллов. Также школьник должен иметь «отлично» по всем предметам. В Минпросвещения ранее отмечали, что результаты ЕГЭ будут учитываться при вручении золотой и серебряной медали. Министр просвещения РФ Сергей Кравцов предупреждал, что для получения серебряной медали нужно иметь в аттестате не более двух четверок.

Российским выпускникам будут вручать серебряную медаль при условии, если у них в аттестате имеется не более двух четверок. Также школьники должны получить за ЕГЭ по русскому языку не менее 60 баллов. Соответствующий указ Министерства просвещения РФ опубликован на сайте опубликования правовых актов. «Медаль „За особые успехи в учении второй степени“ вручается выпускникам, <…> имеющим не более двух оценок „хорошо“. <…> Не менее 60 баллов на ЕГЭ <…> по русскому языку и <…> другому сдаваемому предмету», — отмечается в соответствующем документе. Для получения золотой медали выпускники должны набрать на экзамене по русскому языку, а также по второму сдаваемому предмету не менее 70 баллов. Также школьник должен иметь «отлично» по всем предметам. В Минпросвещения ранее отмечали, что результаты ЕГЭ будут учитываться при вручении золотой и серебряной медали. Министр просвещения РФ Сергей Кравцов предупреждал, что для получения серебряной медали нужно иметь в аттестате не более двух четверок.