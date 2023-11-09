09 ноября 2023

В России раскрываемость преступлений стала свыше 90%

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Оглашение приговора Виталию Гаврилову в Областном суде. Челябинск, уголовное дело, прокурор, приговор, обвинение, преступление, правосудие, статья, суд
Глава МВД РФ отметил уровень раскрываемости преступлений, превысивший 90% Фото:

Глава МВД РФ Владимир Колокольцев поздравил сотрудников органов внутренних дел с профессиональным праздником, а также отметил, что в этом году уровень раскрываемости по ряду видов преступлений превысил 90%. Об этом 10 ноября сообщил официальный сайт ведомства.

«В этом году мы достигли значительных результатов в борьбе с преступностью. Раскрываемость по ряду видов преступлений превысила 90%, а в случаях убийств и покушений на убийство мы приблизились к стопроцентной отметке. Такого результата еще не было в истории», — передают слова Колокольцева журналисты МК.RU.

Ранее в пресс-службе МВД России сообщили, что более миллиона преступлений было раскрыто правоохранителями в 2022 году, из них 79,8% — сотрудниками органов внутренних дел, передает «НСН». Представитель МВД России Ирина Волк рассказала, что в этом году раскрываемость убийств в РФ достигла рекордного уровня благодаря профессиональной работе органов внутренних дел. Она уточнила, что уровень достиг 99%. При этом в стране еще увеличилась раскрываемость других преступлений, таких как насильственные преступления, грабежи и кражи.

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Глава МВД РФ Владимир Колокольцев поздравил сотрудников органов внутренних дел с профессиональным праздником, а также отметил, что в этом году уровень раскрываемости по ряду видов преступлений превысил 90%. Об этом 10 ноября сообщил официальный сайт ведомства. «В этом году мы достигли значительных результатов в борьбе с преступностью. Раскрываемость по ряду видов преступлений превысила 90%, а в случаях убийств и покушений на убийство мы приблизились к стопроцентной отметке. Такого результата еще не было в истории», — передают слова Колокольцева журналисты МК.RU. Ранее в пресс-службе МВД России сообщили, что более миллиона преступлений было раскрыто правоохранителями в 2022 году, из них 79,8% — сотрудниками органов внутренних дел, передает «НСН». Представитель МВД России Ирина Волк рассказала, что в этом году раскрываемость убийств в РФ достигла рекордного уровня благодаря профессиональной работе органов внутренних дел. Она уточнила, что уровень достиг 99%. При этом в стране еще увеличилась раскрываемость других преступлений, таких как насильственные преступления, грабежи и кражи.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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