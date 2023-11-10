Mash сообщил об ухудшении состояния Юрия Соломина 10 ноября 2023 в 11:32 Размер текста - 17 + Юрий Соломин еще находится в больнице, врачи оценивают его состояние как тяжелое Фото: Кижель Константин/ТАСС У народного артиста СССР, худрука Малого театра Юрия Соломина развилась деменция. Он не помнит, как попал в больницу, передает telegram-канал Mash. У Соломина развилась деменция. Народный артист не помнит, как попал в больницу и некоторые события из своей жизни. Сейчас Соломин до сих пор лежит в реанимации», — говорится в посте. Отмечается, что состояние Соломина тяжелое. У него также заторможены речь и движения. Внучка Соломина в разговоре с RT опровергла информацию о деменции. По ее словам, он все помнит. Соломина доставили в больницу из-за инсульта. « Дни.ру » пишут, что худруку стало плохо дома. Спустя время Соломин пришел в сознание. Развитие деменции связано с инсультом, уточняет Mash. У народного артиста СССР, худрука Малого театра Юрия Соломина развилась деменция. Он не помнит, как попал в больницу, передает telegram-канал Mash. У Соломина развилась деменция. Народный артист не помнит, как попал в больницу и некоторые события из своей жизни. Сейчас Соломин до сих пор лежит в реанимации», — говорится в посте. Отмечается, что состояние Соломина тяжелое. У него также заторможены речь и движения. Внучка Соломина в разговоре с RT опровергла информацию о деменции. По ее словам, он все помнит. Соломина доставили в больницу из-за инсульта. «Дни.ру» пишут, что худруку стало плохо дома. Спустя время Соломин пришел в сознание. Развитие деменции связано с инсультом, уточняет Mash. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям