Times of Israel: Израиль начал освобождать палестинских заключенных

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Армия обороны Израиля. ЦАХАЛ. stock, армия, израиль, сектор газа, stock, цахал, наземная операция
Израиль начал подготовку к освобождению из тюрьмы 39 палестинцев Фото:
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Вооруженный конфликт между Израилем и сектором Газа

Служба безопасности Израиля получила список из 39 палестинцев, осужденных за терроризм. Они будут освобождены в рамках перемирия между израильской армией и боевиками ХАМАС.

«Израиль освободит первую партию заключенных в тюрьму. Служба тюрем Израиля получила список из 39 палестинских осужденных за терроризм», — передает The Times of Israel. Они будут освобождены сегодня.

В настоящий момент в секторе Газа объявлено перемирие между Израилем и Палестиной. Одним из условий введения четырехдневного режима прекращения огня стала договоренность между сторонами об обмене заложниками. ХАМАС пообещал освободить 50 человек, а Израиль — 150.

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Служба безопасности Израиля получила список из 39 палестинцев, осужденных за терроризм. Они будут освобождены в рамках перемирия между израильской армией и боевиками ХАМАС. «Израиль освободит первую партию заключенных в тюрьму. Служба тюрем Израиля получила список из 39 палестинских осужденных за терроризм», — передает The Times of Israel. Они будут освобождены сегодня. В настоящий момент в секторе Газа объявлено перемирие между Израилем и Палестиной. Одним из условий введения четырехдневного режима прекращения огня стала договоренность между сторонами об обмене заложниками. ХАМАС пообещал освободить 50 человек, а Израиль — 150.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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