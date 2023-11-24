Происшествия В Петербурге задержали полковника полиции 24 ноября 2023 в 23:29 Размер текста - 17 + Полковника полиции Игорь Шиховцова задержали в Санкт-Петербурге по делу о взятке. Об этом сообщает «Фонтанка». «Предварительно установлено, что полковник юстиции Шиховцов получил 8 млн рублей за услугу, связанную с уголовным делом», — передает издание. Планируется возбуждение уголовного дела. Корреспондент URA.RU отправил запрос в СК по Ленинградской области. На момент публикации новости ответ не поступил. Полковника полиции Игорь Шиховцова задержали в Санкт-Петербурге по делу о взятке. Об этом сообщает «Фонтанка». «Предварительно установлено, что полковник юстиции Шиховцов получил 8 млн рублей за услугу, связанную с уголовным делом», — передает издание. Планируется возбуждение уголовного дела. Корреспондент URA.RU отправил запрос в СК по Ленинградской области. На момент публикации новости ответ не поступил. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям