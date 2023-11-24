В Петербурге задержали полковника полиции

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Полковника полиции Игорь Шиховцова задержали в Санкт-Петербурге по делу о взятке. Об этом сообщает «Фонтанка».

«Предварительно установлено, что полковник юстиции Шиховцов получил 8 млн рублей за услугу, связанную с уголовным делом», — передает издание. Планируется возбуждение уголовного дела.

Корреспондент URA.RU отправил запрос в СК по Ленинградской области. На момент публикации новости ответ не поступил.

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Полковника полиции Игорь Шиховцова задержали в Санкт-Петербурге по делу о взятке. Об этом сообщает «Фонтанка». «Предварительно установлено, что полковник юстиции Шиховцов получил 8 млн рублей за услугу, связанную с уголовным делом», — передает издание. Планируется возбуждение уголовного дела. Корреспондент URA.RU отправил запрос в СК по Ленинградской области. На момент публикации новости ответ не поступил.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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