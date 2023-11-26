Юристы рассказали, можно ли отказаться от мобилизации в пользу альтернативной службы

РБК: у мобилизованных есть право на альтернативную службу

26 ноября 2023 в 13:30 Размер текста - 17 +

В России при мобилизации граждане имеют право на альтернативную службу Фото: Денис Моргунов © URA.RU Российское законодательство дает право перейти с военной службы на альтернативную гражданскую службу (АГС) людям, которые призываются на срочную службу. Однако председатель коллегии адвокатов «Призывник» Денис Кокшаров заявил, что мобилизованные также имеют право на АГС. «Верховный суд подтвердил, что граждане, которые подлежат мобилизации, имеют право замены военной службы на АГС. Это можно сделать, если их убеждения или вероисповедание не позволяют проходить военную службу», — передает РБК слова Кокшарова. Ранее Совет Федерации одобрил закон, согласно которому россияне получили право проходить альтернативную службу во время мобилизации. Россияне, проходящие АГС в Вооруженных силах, воинских формированиях и органах в качестве гражданского персонала, при объявлении мобилизации продолжат находиться на альтернативной службе, — уточнили в Совфеде.

Российское законодательство дает право перейти с военной службы на альтернативную гражданскую службу (АГС) людям, которые призываются на срочную службу. Однако председатель коллегии адвокатов «Призывник» Денис Кокшаров заявил, что мобилизованные также имеют право на АГС. «Верховный суд подтвердил, что граждане, которые подлежат мобилизации, имеют право замены военной службы на АГС. Это можно сделать, если их убеждения или вероисповедание не позволяют проходить военную службу», — передает РБК слова Кокшарова. Ранее Совет Федерации одобрил закон, согласно которому россияне получили право проходить альтернативную службу во время мобилизации. Россияне, проходящие АГС в Вооруженных силах, воинских формированиях и органах в качестве гражданского персонала, при объявлении мобилизации продолжат находиться на альтернативной службе, — уточнили в Совфеде.