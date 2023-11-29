Серебряным медалистам в школах вручат особый аттестат

29 ноября 2023 в 17:37 Размер текста - 17 +

Новый аттестат будет сине-голубого цвета с серебряной надписью Фото: Алексей Андронов © URA.RU Школьникам, получившим при окончании учебного заведения серебряную медаль, выдадут особый аттестат. Его сделают сине-голубого цвета, а по центру будет надпись «С отличием» серебряной краской. Об этом сообщается в документе Минпросвещения РФ, опубликованном на портале правовой информации. «Аттестат… сине-голубого цвета имеет дополнительную надпись ниже с выравниванием по центру «С отличием», — говорится в приказе министерства. Надпись будет выполнена серебряной краской. Также она будет обладать зеленым свечением, которое будет видно в УФ-излучении.

Школьникам, получившим при окончании учебного заведения серебряную медаль, выдадут особый аттестат. Его сделают сине-голубого цвета, а по центру будет надпись «С отличием» серебряной краской. Об этом сообщается в документе Минпросвещения РФ, опубликованном на портале правовой информации. «Аттестат… сине-голубого цвета имеет дополнительную надпись ниже с выравниванием по центру «С отличием», — говорится в приказе министерства. Надпись будет выполнена серебряной краской. Также она будет обладать зеленым свечением, которое будет видно в УФ-излучении.