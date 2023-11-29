Серебряным медалистам в школах вручат особый аттестат

Новый аттестат будет сине-голубого цвета с серебряной надписью
Школьникам, получившим при окончании учебного заведения серебряную медаль, выдадут особый аттестат. Его сделают сине-голубого цвета, а по центру будет надпись «С отличием» серебряной краской. Об этом сообщается в документе Минпросвещения РФ, опубликованном на портале правовой информации.
«Аттестат… сине-голубого цвета имеет дополнительную надпись ниже с выравниванием по центру «С отличием», — говорится в
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