Серебряным медалистам в школах вручат особый аттестат

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Клипарты. Сургут , образование, аттестат
Новый аттестат будет сине-голубого цвета с серебряной надписью Фото:

Школьникам, получившим при окончании учебного заведения серебряную медаль, выдадут особый аттестат. Его сделают сине-голубого цвета, а по центру будет надпись «С отличием» серебряной краской. Об этом сообщается в документе Минпросвещения РФ, опубликованном на портале правовой информации.

«Аттестат… сине-голубого цвета имеет дополнительную надпись ниже с выравниванием по центру «С отличием», — говорится в приказе министерства. Надпись будет выполнена серебряной краской. Также она будет обладать зеленым свечением, которое будет видно в УФ-излучении.

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Школьникам, получившим при окончании учебного заведения серебряную медаль, выдадут особый аттестат. Его сделают сине-голубого цвета, а по центру будет надпись «С отличием» серебряной краской. Об этом сообщается в документе Минпросвещения РФ, опубликованном на портале правовой информации. «Аттестат… сине-голубого цвета имеет дополнительную надпись ниже с выравниванием по центру «С отличием», — говорится в приказе министерства. Надпись будет выполнена серебряной краской. Также она будет обладать зеленым свечением, которое будет видно в УФ-излучении.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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