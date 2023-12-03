Умер соавтор акта провозглашения независимости Украины Сандуляк

Скончался на 87 году жизни соавтор акта провозглашения независимости Украины Леонтий Сандуляк. Об этом сообщили в Черновицком облсовете.
«На 87 году жизни умер Леонтий Сандуляк — первый чрезвычайный полномочный посол Украины в Румынии. Он соавтор Акта провозглашения государственной независимости Украины, а также почетный гражданин Черновцы», — говорится в сообщении, опубликованном на странице облсовета в соцсети Facebook (принадлежит корпорации Meta, признанной экстремистской и запрещенной в России).
Леонтий Сандуляк родился в 1937 году в селе Козыряны в Черновицкой области. Он был доктором медицинских наук, профессором, а также членом Национального союза журналистов Украины.
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