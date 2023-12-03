Происшествия Умер соавтор акта провозглашения независимости Украины Сандуляк 04 декабря 2023 в 01:28 Размер текста - 17 + Леонтий Сандуляк умер на 87 году жизни Фото: Владимир Андреев © URA.RU Скончался на 87 году жизни соавтор акта провозглашения независимости Украины Леонтий Сандуляк. Об этом сообщили в Черновицком облсовете. «На 87 году жизни умер Леонтий Сандуляк — первый чрезвычайный полномочный посол Украины в Румынии. Он соавтор Акта провозглашения государственной независимости Украины, а также почетный гражданин Черновцы», — говорится в сообщении, опубликованном на странице облсовета в соцсети Facebook (принадлежит корпорации Meta, признанной экстремистской и запрещенной в России). Леонтий Сандуляк родился в 1937 году в селе Козыряны в Черновицкой области. Он был доктором медицинских наук, профессором, а также членом Национального союза журналистов Украины. Скончался на 87 году жизни соавтор акта провозглашения независимости Украины Леонтий Сандуляк. Об этом сообщили в Черновицком облсовете. «На 87 году жизни умер Леонтий Сандуляк — первый чрезвычайный полномочный посол Украины в Румынии. Он соавтор Акта провозглашения государственной независимости Украины, а также почетный гражданин Черновцы», — говорится в сообщении, опубликованном на странице облсовета в соцсети Facebook (принадлежит корпорации Meta, признанной экстремистской и запрещенной в России). Леонтий Сандуляк родился в 1937 году в селе Козыряны в Черновицкой области. Он был доктором медицинских наук, профессором, а также членом Национального союза журналистов Украины. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям