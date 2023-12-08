Песков раскрыл, за кого бы голосовал на выборах президента

Песков заявил, что голосовал бы за Путина на президентских выборах
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Дмитрий Песков на саммите ОДКБ. Армения, Ереван, песков дмитрий
Песков заявил, что проголосовал бы за Путина на президентских выборах Фото:
новость из сюжета
Выборы президента России в 2024 году

На выборах пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков голосовал бы за нынешнего главу Владимира Путина. Об этом он заявил корреспондентам.

«За Путина», — сообщил песков корреспонденту Shot, отвечая на вопрос о том, за кого он голосовал бы, если свою кандидатуру выдвинул Путин. Видео опубликовано в telegram-канале.

Выборы президента Российской Федерации в 2024 году состоятся 17 марта. Дату утвердили в ходе голосования на пленарном заседании Совета Федерации. Президент РФ Владимир Путин не объявлял о своем участи в выборах.

Подписка на URA.RU в Telegram - удобный способ быть в курсе важных новостей! Подписывайтесь и будьте в центре событий. Подписаться.

Все главные новости России и мира - коротко в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
На выборах пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков голосовал бы за нынешнего главу Владимира Путина. Об этом он заявил корреспондентам. «За Путина», — сообщил песков корреспонденту Shot, отвечая на вопрос о том, за кого он голосовал бы, если свою кандидатуру выдвинул Путин. Видео опубликовано в telegram-канале. Выборы президента Российской Федерации в 2024 году состоятся 17 марта. Дату утвердили в ходе голосования на пленарном заседании Совета Федерации. Президент РФ Владимир Путин не объявлял о своем участи в выборах.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...