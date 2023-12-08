Песков раскрыл, за кого бы голосовал на выборах президента

Песков заявил, что проголосовал бы за Путина на президентских выборах
новость из сюжетаВыборы президента России в 2024 году
На выборах пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков голосовал бы за нынешнего главу Владимира Путина. Об этом он заявил корреспондентам.
«За Путина», — сообщил песков корреспонденту Shot, отвечая на вопрос о том, за кого он голосовал бы, если свою кандидатуру выдвинул Путин. Видео опубликовано в telegram-канале.
Выборы президента Российской Федерации в 2024 году состоятся 17 марта. Дату утвердили в ходе голосования на пленарном заседании Совета Федерации. Президент РФ Владимир Путин не объявлял о своем участи в выборах.
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