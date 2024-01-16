RP: Польша наращивает производство вооружения из-за конфликта на Украине

В Польше из-за страха эскалации украинского конфликта заводы усиленно наращивают производство вооружения. Об этом пишет обозреватель Rzeczpospolita Збигнев Лентович.
«Польские заводы отправляются на войну. Производство идет полным ходом», — написал в своей колонке Rzeczpospolita Збигнев Лентович.
Правительство Польши дало задание в течение двух лет увеличить выпуск собственной продукции в оборонной промышленности в два раза. Кроме того, их еще и модернизируют, делая взаимозаменяемыми так, чтобы на заводе артиллерийских орудий можно выпускать БМП и автомобили.
Министр обороны Польши Владислав Косиняк-Камыш призвал НАТО готовиться возможным сценариям в отношении России в связи с усилением ее наступательных действий на Украине, об этом рассказывало RT. По его словам, польский оборонный бюджет в 2024 году вырастет на 20%.
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