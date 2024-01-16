16 января 2024

RP: Польша наращивает производство вооружения из-за конфликта на Украине

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Польша нарашивает производство вооружения в два раза Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

В Польше из-за страха эскалации украинского конфликта заводы усиленно наращивают производство вооружения. Об этом пишет обозреватель Rzeczpospolita Збигнев Лентович.

«Польские заводы отправляются на войну. Производство идет полным ходом», — написал в своей колонке Rzeczpospolita Збигнев Лентович.

Правительство Польши дало задание в течение двух лет увеличить выпуск собственной продукции в оборонной промышленности в два раза. Кроме того, их еще и модернизируют, делая взаимозаменяемыми так, чтобы на заводе артиллерийских орудий можно выпускать БМП и автомобили.

Министр обороны Польши Владислав Косиняк-Камыш призвал НАТО готовиться возможным сценариям в отношении России в связи с усилением ее наступательных действий на Украине, об этом рассказывало RT. По его словам, польский оборонный бюджет в 2024 году вырастет на 20%.

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В Польше из-за страха эскалации украинского конфликта заводы усиленно наращивают производство вооружения. Об этом пишет обозреватель Rzeczpospolita Збигнев Лентович. «Польские заводы отправляются на войну. Производство идет полным ходом», — написал в своей колонке Rzeczpospolita Збигнев Лентович. Правительство Польши дало задание в течение двух лет увеличить выпуск собственной продукции в оборонной промышленности в два раза. Кроме того, их еще и модернизируют, делая взаимозаменяемыми так, чтобы на заводе артиллерийских орудий можно выпускать БМП и автомобили. Министр обороны Польши Владислав Косиняк-Камыш призвал НАТО готовиться возможным сценариям в отношении России в связи с усилением ее наступательных действий на Украине, об этом рассказывало RT. По его словам, польский оборонный бюджет в 2024 году вырастет на 20%.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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