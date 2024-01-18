Мишустин поручил контролировать каждый бюджетный рубль

Мишустин поручил увеличить государственный контроль над рублем

18 января 2024 в 17:02 Размер текста - 17 +

Михаил Мишустин поручил максимально эффективно использовать каждый рубль Фото: Георгий Бергал © URA.RU Премьер-министр России Михаил Мишустин заявил о расширении государственного контроля над рублем. По его словам, правительство добивается того, чтобы рубль расходовался наиболее эффективно. Об этом министр рассказал во время заседания правительства. «Мы добиваемся того, чтобы каждый выделяемый рубль расходовался максимально эффективно. <…> Расширим методы государственного финансового контроля», — подчеркнул Михаил Мишустин во время заседания правительства. Оно транслируется в telegram-канале. Премьер также уточнил, что власти выделяют значительные ресурсы на улучшение жизни россиян. В начале 2024 года Михаил Мишустин выделял деньги на развитие дорог в нескольких регионах. Среди них, например, ХМАО и Пермский край. Кроме того, власти РФ начнут выделять больше финансовых средств на развитие сел в стране.

Премьер-министр России Михаил Мишустин заявил о расширении государственного контроля над рублем. По его словам, правительство добивается того, чтобы рубль расходовался наиболее эффективно. Об этом министр рассказал во время заседания правительства. «Мы добиваемся того, чтобы каждый выделяемый рубль расходовался максимально эффективно. <…> Расширим методы государственного финансового контроля», — подчеркнул Михаил Мишустин во время заседания правительства. Оно транслируется в telegram-канале. Премьер также уточнил, что власти выделяют значительные ресурсы на улучшение жизни россиян. В начале 2024 года Михаил Мишустин выделял деньги на развитие дорог в нескольких регионах. Среди них, например, ХМАО и Пермский край. Кроме того, власти РФ начнут выделять больше финансовых средств на развитие сел в стране.