Генсек ООН встретится с Лавровым в Нью-Йорке

Генсек ООН планирует встретиться с Лавровым на следующей неделе
Генсек ООН Антониу Гутерриш планирует встретиться с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым на следующей неделе. Об этом заявил официальный представитель генсека всемирной организации Стефан Дюжаррик.
«Да, он встретится с [Лавровым]», — сказал Дюжаррик на брифинге. Такой ответ он дал на соответствующий вопрос журналистов. По его словам, встреча может состояться на следующей неделе.
Лавров посетит Нью-Йорк для участия в мероприятиях СБ ООН 22—24 января. Об этом рассказали в Министерстве иностранных дел, передает RT.
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