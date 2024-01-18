18 января 2024

Генсек ООН встретится с Лавровым в Нью-Йорке

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Президент России Владимир Путин и президент переходного периода Буркина-Фасо Ибрахим Траоре. Санкт-Петербург, лавров сергей
Генсек ООН планирует встретиться с Лавровым на следующей неделе Фото:

Генсек ООН Антониу Гутерриш планирует встретиться с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым на следующей неделе. Об этом заявил официальный представитель генсека всемирной организации Стефан Дюжаррик.

«Да, он встретится с [Лавровым]», — сказал Дюжаррик на брифинге. Такой ответ он дал на соответствующий вопрос журналистов. По его словам, встреча может состояться на следующей неделе.

Лавров посетит Нью-Йорк для участия в мероприятиях СБ ООН 22—24 января. Об этом рассказали в Министерстве иностранных дел, передает RT.

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Генсек ООН Антониу Гутерриш планирует встретиться с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым на следующей неделе. Об этом заявил официальный представитель генсека всемирной организации Стефан Дюжаррик. «Да, он встретится с [Лавровым]», — сказал Дюжаррик на брифинге. Такой ответ он дал на соответствующий вопрос журналистов. По его словам, встреча может состояться на следующей неделе. Лавров посетит Нью-Йорк для участия в мероприятиях СБ ООН 22—24 января. Об этом рассказали в Министерстве иностранных дел, передает RT.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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