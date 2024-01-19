Глава офиса Зеленского Ермак назвал контрнаступление ВСУ успешным

Глава офиса Зеленского Ермак: контрнаступление ВСУ оказалось «довольно успешным»

20 января 2024 в 08:02 Размер текста - 17 +

По словам Ермака, для страны невозможно перейти к «обороне» Фото: Официальный сайт президента Украины новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Контрнаступление Киева прошло «довольно успешно» при недостатке поставок оружия со стороны Запада. Об этом сообщил глава офиса Владимира Зеленского Андрей Ермак. «Учитывая предоставленные возможности, контрнаступление прошло довольно успешно», — передает газета Mundo слова Ермака. Он объяснил, что под возможностями имел в виду оружие, которое страна в небольшом размере получила от союзников с Запада. Также глава офиса президента Киева отметил, что переход страны к «обороне» не представляется возможным. Ранее сообщалось, что Украина меняет стратегию для того, чтобы пережить 2024 год. Газета Financial Times отметила, что страна может перейти к «активной обороне», то есть будут удерживаться оборонительные рубежи и прощупываться слабые места для авиаударов. При этом военкоры рассказали URA.RU, что контрнаступление Украины провалилось из-за того, что ВС РФ готовила оборону по планам ВСУ и «линии Суровикина». Сложная структура линии не дала киевским бойцам осуществить план по захвату Крыма.

Контрнаступление Киева прошло «довольно успешно» при недостатке поставок оружия со стороны Запада. Об этом сообщил глава офиса Владимира Зеленского Андрей Ермак. «Учитывая предоставленные возможности, контрнаступление прошло довольно успешно», — передает газета Mundo слова Ермака. Он объяснил, что под возможностями имел в виду оружие, которое страна в небольшом размере получила от союзников с Запада. Также глава офиса президента Киева отметил, что переход страны к «обороне» не представляется возможным. Ранее сообщалось, что Украина меняет стратегию для того, чтобы пережить 2024 год. Газета Financial Times отметила, что страна может перейти к «активной обороне», то есть будут удерживаться оборонительные рубежи и прощупываться слабые места для авиаударов. При этом военкоры рассказали URA.RU, что контрнаступление Украины провалилось из-за того, что ВС РФ готовила оборону по планам ВСУ и «линии Суровикина». Сложная структура линии не дала киевским бойцам осуществить план по захвату Крыма.