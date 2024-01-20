Reuters: член КСИР Ирана погиб при ударе Израиля по Дамаску

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Армия обороны Израиля. ЦАХАЛ. stock, бмп, армия, израиль, сектор газа, танк,  stock, цахал, наземная операция
В результате удара Израиля по Дамаску погиб член КСИР Юсеф Омид Заде, пишет Reuters Фото:

Член Корпуса стражей исламской революции (КСИР) генерал Юсеф Омид Заде погиб в результате удара Израиля по Дамаску. Об этом пишет агентство Reuters.

«Командир КСИР генерал Юсеф Омид Заде погиб в Дамаске при ударе израильских ВВС», — говорится в материале агентства. Там добавили, что атака была нанесена на один из особняков в квартале Аль-Мезза, где находились иранские военные советники.

Вместе с генералом Заде погибли еще четверо иранских офицеров. Результатом атаки стало полное разрушение четырехэтажного дома, заключили в агентстве.

Сирия обвинила Израиль в обстреле жилого дома в Дамаске. Также израильские военные нанесли удары по аэропортам в Дамаске и Алеппо, повредив взлетные полосы. Обстрел привел к гибели и ранению сотрудников аэропорта.

Подписка на URA.RU в Telegram - удобный способ быть в курсе важных новостей! Подписывайтесь и будьте в центре событий. Подписаться.

Главные новости России и мира - коротко в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Член Корпуса стражей исламской революции (КСИР) генерал Юсеф Омид Заде погиб в результате удара Израиля по Дамаску. Об этом пишет агентство Reuters. «Командир КСИР генерал Юсеф Омид Заде погиб в Дамаске при ударе израильских ВВС», — говорится в материале агентства. Там добавили, что атака была нанесена на один из особняков в квартале Аль-Мезза, где находились иранские военные советники. Вместе с генералом Заде погибли еще четверо иранских офицеров. Результатом атаки стало полное разрушение четырехэтажного дома, заключили в агентстве. Сирия обвинила Израиль в обстреле жилого дома в Дамаске. Также израильские военные нанесли удары по аэропортам в Дамаске и Алеппо, повредив взлетные полосы. Обстрел привел к гибели и ранению сотрудников аэропорта.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...