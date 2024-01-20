Reuters: член КСИР Ирана погиб при ударе Израиля по Дамаску

20 января 2024 в 15:59 Размер текста - 17 +

В результате удара Израиля по Дамаску погиб член КСИР Юсеф Омид Заде, пишет Reuters Фото: Министерство обороны Израиля Член Корпуса стражей исламской революции (КСИР) генерал Юсеф Омид Заде погиб в результате удара Израиля по Дамаску. Об этом пишет агентство Reuters. «Командир КСИР генерал Юсеф Омид Заде погиб в Дамаске при ударе израильских ВВС», — говорится в материале агентства. Там добавили, что атака была нанесена на один из особняков в квартале Аль-Мезза, где находились иранские военные советники. Вместе с генералом Заде погибли еще четверо иранских офицеров. Результатом атаки стало полное разрушение четырехэтажного дома, заключили в агентстве. Сирия обвинила Израиль в обстреле жилого дома в Дамаске. Также израильские военные нанесли удары по аэропортам в Дамаске и Алеппо, повредив взлетные полосы. Обстрел привел к гибели и ранению сотрудников аэропорта.

Член Корпуса стражей исламской революции (КСИР) генерал Юсеф Омид Заде погиб в результате удара Израиля по Дамаску. Об этом пишет агентство Reuters. «Командир КСИР генерал Юсеф Омид Заде погиб в Дамаске при ударе израильских ВВС», — говорится в материале агентства. Там добавили, что атака была нанесена на один из особняков в квартале Аль-Мезза, где находились иранские военные советники. Вместе с генералом Заде погибли еще четверо иранских офицеров. Результатом атаки стало полное разрушение четырехэтажного дома, заключили в агентстве. Сирия обвинила Израиль в обстреле жилого дома в Дамаске. Также израильские военные нанесли удары по аэропортам в Дамаске и Алеппо, повредив взлетные полосы. Обстрел привел к гибели и ранению сотрудников аэропорта.