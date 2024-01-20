Сирия обвинила Израиль в атаке жилого дома в Дамаске. Видео

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Волонтер Евгений Ганеев в Сирии, хомс
При ударах по дому погиб член КСИР Фото:
новость из сюжета
Вооруженный конфликт между Израилем и сектором Газа

В Дамаске в районе Аль-Мезза был обстрелян жилой дом. В Сирии утверждают, что атаку провел Израиль. Погиб член иранского Корпуса стражей исламской революции (КСИР) и пострадали трое человек. Об этом сообщает сирийское агентство SANA.

«Израиль атаковал жилой дом в Дамаске», — передает агентство. Отмечается, что погиб член КСИР, еще трое человек пострадали. По данным AFP, погибли пятеро людей. Точное количество погибших неизвестно. Кроме того, в Сирии утром 20 января были слышны взрывы.

Ранее местные СМИ сообщили, что израильские военные ударили по аэропортам в Дамаске и Алеппо. В результате повреждения получили взлетные полосы. Также погиб один сотрудник аэропорта, еще один ранен.

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В Дамаске в районе Аль-Мезза был обстрелян жилой дом. В Сирии утверждают, что атаку провел Израиль. Погиб член иранского Корпуса стражей исламской революции (КСИР) и пострадали трое человек. Об этом сообщает сирийское агентство SANA. «Израиль атаковал жилой дом в Дамаске», — передает агентство. Отмечается, что погиб член КСИР, еще трое человек пострадали. По данным AFP, погибли пятеро людей. Точное количество погибших неизвестно. Кроме того, в Сирии утром 20 января были слышны взрывы. Ранее местные СМИ сообщили, что израильские военные ударили по аэропортам в Дамаске и Алеппо. В результате повреждения получили взлетные полосы. Также погиб один сотрудник аэропорта, еще один ранен.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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