Сирия обвинила Израиль в атаке жилого дома в Дамаске. Видео

20 января 2024 в 13:57 Размер текста - 17 +

При ударах по дому погиб член КСИР Фото: Евгений Ганеев новость из сюжета Вооруженный конфликт между Израилем и сектором Газа В Дамаске в районе Аль-Мезза был обстрелян жилой дом. В Сирии утверждают, что атаку провел Израиль. Погиб член иранского Корпуса стражей исламской революции (КСИР) и пострадали трое человек. Об этом сообщает сирийское агентство SANA. «Израиль атаковал жилой дом в Дамаске», — передает агентство . Отмечается, что погиб член КСИР, еще трое человек пострадали. По данным AFP , погибли пятеро людей. Точное количество погибших неизвестно. Кроме того, в Сирии утром 20 января были слышны взрывы. Ранее местные СМИ сообщили, что израильские военные ударили по аэропортам в Дамаске и Алеппо. В результате повреждения получили взлетные полосы. Также погиб один сотрудник аэропорта, еще один ранен.

В Дамаске в районе Аль-Мезза был обстрелян жилой дом. В Сирии утверждают, что атаку провел Израиль. Погиб член иранского Корпуса стражей исламской революции (КСИР) и пострадали трое человек. Об этом сообщает сирийское агентство SANA. «Израиль атаковал жилой дом в Дамаске», — передает агентство. Отмечается, что погиб член КСИР, еще трое человек пострадали. По данным AFP, погибли пятеро людей. Точное количество погибших неизвестно. Кроме того, в Сирии утром 20 января были слышны взрывы. Ранее местные СМИ сообщили, что израильские военные ударили по аэропортам в Дамаске и Алеппо. В результате повреждения получили взлетные полосы. Также погиб один сотрудник аэропорта, еще один ранен.