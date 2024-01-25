Проект трассы Свердловская область-ХМАО будет стоить одну копейку

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Разное. Челябинск, чебурашка, копейка, монета, ссср
«УралДорТехнологии» проиграла компания, предложившая за контракт один рубль Фото:

Проект трассы Свердловская область-ХМАО подготовят за одну копейку. Такие условия предложила компания «УралДорТехнологии», которая выиграла на торгах. Информация об этом опубликована на сайте Госзакупок.

«Выполнение инженерных изысканий и осуществление подготовки проектной документации в целях строительства объекта капитального строительства „Строительство автомобильной дороги деревня Владимировка — граница Свердловской области и Ханты-Мансийского автономного округа — Югры на территории Тавдинского городского округа“ <…> Окончательная цена 0,01 рубль», — написано на сайте.

Начальная стоимость, которую готов был заплатить Департамент государственных закупок Свердловской области — 130 миллионов, но «УралДорТехнологии» предложили свои условия. На втором месте рейтинга поставщиков стоит компания, предложившая контракт на один рубль. Средства на реализацию проекта будут выделены из бюджета Свердловской области.

В ХМАО появится новая трасса из Кондинского района ХМАО в Свердловскую область. Югра заинтересована в строительстве транспортной артерии в этом направлении.

Подписка на URA.RU в Telegram - удобный способ быть в курсе важных новостей! Подписывайтесь и будьте в центре событий. Подписаться.

Главные новости России и мира - коротко в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Проект трассы Свердловская область-ХМАО подготовят за одну копейку. Такие условия предложила компания «УралДорТехнологии», которая выиграла на торгах. Информация об этом опубликована на сайте Госзакупок. «Выполнение инженерных изысканий и осуществление подготовки проектной документации в целях строительства объекта капитального строительства „Строительство автомобильной дороги деревня Владимировка — граница Свердловской области и Ханты-Мансийского автономного округа — Югры на территории Тавдинского городского округа“ <…> Окончательная цена 0,01 рубль», — написано на сайте. Начальная стоимость, которую готов был заплатить Департамент государственных закупок Свердловской области — 130 миллионов, но «УралДорТехнологии» предложили свои условия. На втором месте рейтинга поставщиков стоит компания, предложившая контракт на один рубль. Средства на реализацию проекта будут выделены из бюджета Свердловской области. В ХМАО появится новая трасса из Кондинского района ХМАО в Свердловскую область. Югра заинтересована в строительстве транспортной артерии в этом направлении.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...