Проект трассы Свердловская область-ХМАО будет стоить одну копейку

Проект трассы Свердловская область-ХМАО подготовят за одну копейку. Такие условия предложила компания «УралДорТехнологии», которая выиграла на торгах. Информация об этом опубликована на сайте Госзакупок.
«Выполнение инженерных изысканий и осуществление подготовки проектной документации в целях строительства объекта капитального строительства „Строительство автомобильной дороги деревня Владимировка — граница Свердловской области и Ханты-Мансийского автономного округа — Югры на территории Тавдинского городского округа“ <…> Окончательная цена 0,01 рубль», — написано на сайте.
Начальная стоимость, которую готов был заплатить Департамент государственных закупок Свердловской области — 130 миллионов, но «УралДорТехнологии» предложили свои условия. На втором месте рейтинга поставщиков стоит компания, предложившая контракт на один рубль. Средства на реализацию проекта будут выделены из бюджета Свердловской области.
В ХМАО появится новая трасса из Кондинского района ХМАО в Свердловскую область. Югра заинтересована в строительстве транспортной артерии в этом направлении.
Подписка на URA.RU в Telegram - удобный способ быть в курсе важных новостей! Подписывайтесь и будьте в центре событий. Подписаться.