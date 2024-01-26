Жена погибшего бортмеханика Ил-76 рассказала о его подвигах

Жена погибшего бортмеханика Ил-76 заявила, что ее муж спас людей в Сирии

26 января 2024 в 17:19 Размер текста - 17 +

Все находившиеся на борту Ил-76, погибли во время крушения Фото: Дмитрий Ткачук © URA.RU новость из сюжета Самолет Ил-76 с пленными военными ВСУ упал в Белгородской области Бортмеханик Сергей Житенев, находившийся на борту разбившегося самолета Ил-76, во время службы в Сирии вытащил людей из горящего самолета, а также спас человека, упавшего в колодец на гражданке. Об этом сообщила жена механика Анастасия. «Сергей Житенев, когда служил в Сирии, вытащил людей из горящего самолета, а на гражданке спас человека, упавшего в колодец», — передает слова Анастасии Житеневой telegram-канал «RT на русском». Супруга погибшего также заявила, что ее муж был хорошим человеком, готовым пожертвовать собой ради других. Также она просила мужа найти себе менее опасную работу, а шесть месяцев назад у супругов родилась дочь. При этом Житенев сделал все, чтобы семья ни в чем без него не нуждалась. «Как будто чувствовал все это. <…> Признавался, что когда были нештатные ситуации в полете, он немножко, но боялся», — заключила женщина. Ил-76 разбился в Белгородской области 24 января. Все, кто находился на борту судна, погибли. Позже стало известно, что в самолет перевозил украинских военнопленных для обмена, сообщает «Ридус». Следственный комитет России в результате проверки выяснил, что авиатранспорт был сбит украинской стороной с помощью зенитной ракеты. Глава СПЧ Валерий Фадеев обратился в международные организацией с просьбой осудить Киев за сбитый самолет, пишет РАПСИ. В ночь на 26 января состоялось заседание ООН. После этого пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что реального осуждения теракта от Запада не было, передает MK.RU . Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Бортмеханик Сергей Житенев, находившийся на борту разбившегося самолета Ил-76, во время службы в Сирии вытащил людей из горящего самолета, а также спас человека, упавшего в колодец на гражданке. Об этом сообщила жена механика Анастасия. «Сергей Житенев, когда служил в Сирии, вытащил людей из горящего самолета, а на гражданке спас человека, упавшего в колодец», — передает слова Анастасии Житеневой telegram-канал «RT на русском». Супруга погибшего также заявила, что ее муж был хорошим человеком, готовым пожертвовать собой ради других. Также она просила мужа найти себе менее опасную работу, а шесть месяцев назад у супругов родилась дочь. При этом Житенев сделал все, чтобы семья ни в чем без него не нуждалась. «Как будто чувствовал все это. <…> Признавался, что когда были нештатные ситуации в полете, он немножко, но боялся», — заключила женщина. Ил-76 разбился в Белгородской области 24 января. Все, кто находился на борту судна, погибли. Позже стало известно, что в самолет перевозил украинских военнопленных для обмена, сообщает «Ридус». Следственный комитет России в результате проверки выяснил, что авиатранспорт был сбит украинской стороной с помощью зенитной ракеты. Глава СПЧ Валерий Фадеев обратился в международные организацией с просьбой осудить Киев за сбитый самолет, пишет РАПСИ. В ночь на 26 января состоялось заседание ООН. После этого пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что реального осуждения теракта от Запада не было, передает MK.RU.