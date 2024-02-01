Путин запретил выпускать знаки, похожие на госнаграды

Владимир Путин изменил положение документа о выпуске знаков
Теперь ведомства, общественные и религиозные объединения не могут выпускать знаки, которые похожи на госнаграды. Такой указ подписал президент России Владимир Путин.
«Не допускается изготовление и учреждение органами госвласти, общественным и религиозным объединениям знаков, схожих с госнаградами», — говорится в
Ранее Путин учредил новый орден. Он называется «За доблестный труд».
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