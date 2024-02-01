Путин запретил выпускать знаки, похожие на госнаграды

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Владимир Путин на Госсовете в Кремле. Москва, путин владимир
Владимир Путин изменил положение документа о выпуске знаков Фото:

Теперь ведомства, общественные и религиозные объединения не могут выпускать знаки, которые похожи на госнаграды. Такой указ подписал президент России Владимир Путин.

«Не допускается изготовление и учреждение органами госвласти, общественным и религиозным объединениям знаков, схожих с госнаградами», — говорится в тексте указа. Его подписал Владимир Путин.

Ранее Путин учредил новый орден. Он называется «За доблестный труд».

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Теперь ведомства, общественные и религиозные объединения не могут выпускать знаки, которые похожи на госнаграды. Такой указ подписал президент России Владимир Путин. «Не допускается изготовление и учреждение органами госвласти, общественным и религиозным объединениям знаков, схожих с госнаградами», — говорится в тексте указа. Его подписал Владимир Путин. Ранее Путин учредил новый орден. Он называется «За доблестный труд».
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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