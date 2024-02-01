Путин запретил выпускать знаки, похожие на госнаграды

01 февраля 2024 в 17:54 Размер текста - 17 +

Владимир Путин изменил положение документа о выпуске знаков Фото: Владимир Андреев © URA.RU Теперь ведомства, общественные и религиозные объединения не могут выпускать знаки, которые похожи на госнаграды. Такой указ подписал президент России Владимир Путин. «Не допускается изготовление и учреждение органами госвласти, общественным и религиозным объединениям знаков, схожих с госнаградами», — говорится в тексте указа . Его подписал Владимир Путин. Ранее Путин учредил новый орден. Он называется «За доблестный труд».

Теперь ведомства, общественные и религиозные объединения не могут выпускать знаки, которые похожи на госнаграды. Такой указ подписал президент России Владимир Путин. «Не допускается изготовление и учреждение органами госвласти, общественным и религиозным объединениям знаков, схожих с госнаградами», — говорится в тексте указа. Его подписал Владимир Путин. Ранее Путин учредил новый орден. Он называется «За доблестный труд».