Политика Песков рассказал, на каком языке Путин давал интервью Такеру Карлсону Песков: Путин давал интервью Карлсону на русском языке 08 февраля 2024 в 14:50 Размер текста - 17 + Глава РФ дал интервью Карлсону на русском Фото: Владимир Андреев © URA.RU Владимир Путин давал интервью американскому журналисту Такеру Карлсону на русском языке. Об этом рассказал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отметил. «Разумеется, на русском [давал интервью]. Президентский сайт есть на русском и на английском», — заявил Песков, отвечая на вопрос журналистов. Об этом он сообщил во время конференц-колла. Ранее Карлсон взял интервью у главы РФ. Оно выйдет 9 февраля в два часа ночи по московскому времени на странице журналиста в соцсети X. Также интервью выложат на сайте Кремля. Разговор затянулся на два часа. Владимир Путин давал интервью американскому журналисту Такеру Карлсону на русском языке. Об этом рассказал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отметил. «Разумеется, на русском [давал интервью]. Президентский сайт есть на русском и на английском», — заявил Песков, отвечая на вопрос журналистов. Об этом он сообщил во время конференц-колла. Ранее Карлсон взял интервью у главы РФ. Оно выйдет 9 февраля в два часа ночи по московскому времени на странице журналиста в соцсети X. Также интервью выложат на сайте Кремля. Разговор затянулся на два часа. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям