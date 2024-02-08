Песков рассказал, на каком языке Путин давал интервью Такеру Карлсону

Глава РФ дал интервью Карлсону на русском
Владимир Путин давал интервью американскому журналисту Такеру Карлсону на русском языке. Об этом рассказал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отметил.
«Разумеется, на русском [давал интервью]. Президентский сайт есть на русском и на английском», — заявил Песков, отвечая на вопрос журналистов. Об этом он сообщил во время конференц-колла.
Ранее Карлсон взял интервью у главы РФ. Оно выйдет 9 февраля в два часа ночи по московскому времени на странице журналиста в соцсети X. Также интервью выложат на сайте Кремля. Разговор затянулся на два часа.
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