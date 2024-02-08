Песков рассказал, на каком языке Путин давал интервью Такеру Карлсону

Песков: Путин давал интервью Карлсону на русском языке
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Дмитрий Песков и Сергей Лавров. Санкт-Петербург, песков дмитрий, топ
Глава РФ дал интервью Карлсону на русском Фото:

Владимир Путин давал интервью американскому журналисту Такеру Карлсону на русском языке. Об этом рассказал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отметил.

«Разумеется, на русском [давал интервью]. Президентский сайт есть на русском и на английском», — заявил Песков, отвечая на вопрос журналистов. Об этом он сообщил во время конференц-колла.

Ранее Карлсон взял интервью у главы РФ. Оно выйдет 9 февраля в два часа ночи по московскому времени на странице журналиста в соцсети X. Также интервью выложат на сайте Кремля. Разговор затянулся на два часа.

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Владимир Путин давал интервью американскому журналисту Такеру Карлсону на русском языке. Об этом рассказал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отметил. «Разумеется, на русском [давал интервью]. Президентский сайт есть на русском и на английском», — заявил Песков, отвечая на вопрос журналистов. Об этом он сообщил во время конференц-колла. Ранее Карлсон взял интервью у главы РФ. Оно выйдет 9 февраля в два часа ночи по московскому времени на странице журналиста в соцсети X. Также интервью выложат на сайте Кремля. Разговор затянулся на два часа.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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