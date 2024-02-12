Правительство направит 20 млрд рублей на льготные кредиты аграриям

12 февраля 2024 в 13:12 Размер текста - 17 +

Мишустин попросил оперативно довести аграриям деньги на льготные кредиты Фото: Анна Майорова © URA.RU Правительство Росси выделит аграриям 20 млрд рублей на предоставление льготных кредитов. Эти средства пойдут на субсидирование льготных займов. Также с помощью этих денег аграрии смогут привлечь более 800 млрд рублей кредитных средств для проведения полевых работ. Об этом сообщил премьер РФ Михаил Мишустин. «Средства пойдут на субсидирование льготных займов, которые предоставляются предприятиям АПК на производство и переработку сельхозпродукции», — передает сайт правительства слова Мишустина. Отмечается, что аграрии на льготных условиях смогут привлечь свыше 804 млрд рублей кредитных средств. Деньги пойдут на проведение сезонных полевых работ. Кроме того, решение позволит осуществить крупные инвестиционные проекты. То есть не только наращивать производство, но и увеличить переработку сельскохозяйственного сырья, которая будет реализовываться на российских мощностях. При этом Мишустин заявил, что средства нужно оперативно довести до аграриев. Он попросил держать выполнение задачи под контролем.

Правительство Росси выделит аграриям 20 млрд рублей на предоставление льготных кредитов. Эти средства пойдут на субсидирование льготных займов. Также с помощью этих денег аграрии смогут привлечь более 800 млрд рублей кредитных средств для проведения полевых работ. Об этом сообщил премьер РФ Михаил Мишустин. «Средства пойдут на субсидирование льготных займов, которые предоставляются предприятиям АПК на производство и переработку сельхозпродукции», — передает сайт правительства слова Мишустина. Отмечается, что аграрии на льготных условиях смогут привлечь свыше 804 млрд рублей кредитных средств. Деньги пойдут на проведение сезонных полевых работ. Кроме того, решение позволит осуществить крупные инвестиционные проекты. То есть не только наращивать производство, но и увеличить переработку сельскохозяйственного сырья, которая будет реализовываться на российских мощностях. При этом Мишустин заявил, что средства нужно оперативно довести до аграриев. Он попросил держать выполнение задачи под контролем.