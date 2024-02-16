Суд начнет процесс на 1 млрд долларов после «голой вечеринки» Ивлеевой

16 февраля 2024 в 13:51 Размер текста - 17 +

Судебный процесс против Владимира Евтушенкова и Анастасии Ивлеевой начнется 29 февраля Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU новость из сюжета Блогер Ивлеева устроила «голую вечеринку» Судебный процесс по иску на один миллиард долларов к каждому в отношении основного акционера «АФК «Система» Владимира Евтушенкова и блогера Анастасии Ивлеевой, связанных с проведением «голой вечеринки», начнется 29 февраля. Об этом стало известно на заседании суда. «Суд 29 февраля начнет процесс по иску к Евтушенкову и Ивлеевой на один миллиард долларов к каждому», — передает решение суда РИА Новости. Там добавили, что иск был подан в связи с проведением «голой вечеринки». 20 декабря 2023 года в клубе Mutabor в Москве состоялась вечеринка, организованная Ивлеевой. Фотографии с этого мероприятия вызвали негативную реакцию у публики из-за откровенных нарядов. В результате артисты стали лишаться контрактов и возможности проведения концертов. Также упоминается, что ФНС проводит проверку в отношении Ивлеевой по делу о неуплате налогов, что может привести к возможному лишению свободы до пяти лет. Подробности этой истории можно найти в сюжете на URA.RU.

Судебный процесс по иску на один миллиард долларов к каждому в отношении основного акционера «АФК «Система» Владимира Евтушенкова и блогера Анастасии Ивлеевой, связанных с проведением «голой вечеринки», начнется 29 февраля. Об этом стало известно на заседании суда. «Суд 29 февраля начнет процесс по иску к Евтушенкову и Ивлеевой на один миллиард долларов к каждому», — передает решение суда РИА Новости. Там добавили, что иск был подан в связи с проведением «голой вечеринки». 20 декабря 2023 года в клубе Mutabor в Москве состоялась вечеринка, организованная Ивлеевой. Фотографии с этого мероприятия вызвали негативную реакцию у публики из-за откровенных нарядов. В результате артисты стали лишаться контрактов и возможности проведения концертов. Также упоминается, что ФНС проводит проверку в отношении Ивлеевой по делу о неуплате налогов, что может привести к возможному лишению свободы до пяти лет. Подробности этой истории можно найти в сюжете на URA.RU.