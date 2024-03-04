Падение БПЛА возле дома в Петербурге назвали терактом

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Взрыв дома на Пискаревском проспекте назвали терактом Фото:

Повреждение жилого дома на Пискаревском проспекте в Санкт-Перербурге назвали терактом. По данному факту возбуждено уголовное дело.

«По факту взрыва пятиэтажного дома на Пискаревском проспекте возбуждено уголовное дело», — сообщило издание 78.ru. Отмечается, что дело возбуждено по факту террористической деятельности.

2 марта в один из домов на Пискаревском проспекте врезался беспилотник, произошел взрыв. В результате произошедшего пострадали и соседние постройки. Эвакуировали около ста человек, шестерых госпитализировали.

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Повреждение жилого дома на Пискаревском проспекте в Санкт-Перербурге назвали терактом. По данному факту возбуждено уголовное дело. «По факту взрыва пятиэтажного дома на Пискаревском проспекте возбуждено уголовное дело», — сообщило издание 78.ru. Отмечается, что дело возбуждено по факту террористической деятельности. 2 марта в один из домов на Пискаревском проспекте врезался беспилотник, произошел взрыв. В результате произошедшего пострадали и соседние постройки. Эвакуировали около ста человек, шестерых госпитализировали.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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