Падение БПЛА возле дома в Петербурге назвали терактом

Взрыв дома на Пискаревском проспекте назвали терактом
Повреждение жилого дома на Пискаревском проспекте в Санкт-Перербурге назвали терактом. По данному факту возбуждено уголовное дело.
«По факту взрыва пятиэтажного дома на Пискаревском проспекте возбуждено уголовное дело», — сообщило издание 78.ru. Отмечается, что дело возбуждено по факту террористической деятельности.
2 марта в один из домов на Пискаревском проспекте врезался беспилотник, произошел взрыв. В результате произошедшего пострадали и соседние постройки. Эвакуировали около ста человек, шестерых госпитализировали.
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