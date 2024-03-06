Путин захотел провести еще больше молодежных фестивалей в России

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Владимир Путин на послании Федеральному Собранию РФ. Москва, путин владимир
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Президент России Владимир Путин выразил готовность к проведению новых молодежных фестивалей в стране, аналогичных Всемирному фестивалю молодежи-2024. Об этом российский лидер рассказал во время встречи с гостями мероприятия.

«Если удастся нам, мы что-нибудь подобное еще организуем и в будущем. Для нас это не первый такой эксперимент, не первый опыт, надеюсь, что и не последний», — поделился Путин во время встречи с иностранными студентами, которые учатся в России.

Всемирный фестиваль молодежи проходит с 1 по 7 марта на федеральной территории Сириус по указу президента. Закрытие фестиваля запланировано на 6 марта, а его организацией занимается Росмолодежь. Это событие является частью усилий государства по поддержке и развитию молодежных инициатив и международного молодежного сотрудничества.

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Президент России Владимир Путин выразил готовность к проведению новых молодежных фестивалей в стране, аналогичных Всемирному фестивалю молодежи-2024. Об этом российский лидер рассказал во время встречи с гостями мероприятия. «Если удастся нам, мы что-нибудь подобное еще организуем и в будущем. Для нас это не первый такой эксперимент, не первый опыт, надеюсь, что и не последний», — поделился Путин во время встречи с иностранными студентами, которые учатся в России. Всемирный фестиваль молодежи проходит с 1 по 7 марта на федеральной территории Сириус по указу президента. Закрытие фестиваля запланировано на 6 марта, а его организацией занимается Росмолодежь. Это событие является частью усилий государства по поддержке и развитию молодежных инициатив и международного молодежного сотрудничества.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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