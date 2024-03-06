Путин захотел провести еще больше молодежных фестивалей в России

06 марта 2024 в 23:27 Размер текста - 17 +

. Фото: Владимир Андреев © URA.RU Президент России Владимир Путин выразил готовность к проведению новых молодежных фестивалей в стране, аналогичных Всемирному фестивалю молодежи-2024. Об этом российский лидер рассказал во время встречи с гостями мероприятия. «Если удастся нам, мы что-нибудь подобное еще организуем и в будущем. Для нас это не первый такой эксперимент, не первый опыт, надеюсь, что и не последний», — поделился Путин во время встречи с иностранными студентами, которые учатся в России. Всемирный фестиваль молодежи проходит с 1 по 7 марта на федеральной территории Сириус по указу президента. Закрытие фестиваля запланировано на 6 марта, а его организацией занимается Росмолодежь. Это событие является частью усилий государства по поддержке и развитию молодежных инициатив и международного молодежного сотрудничества.

Президент России Владимир Путин выразил готовность к проведению новых молодежных фестивалей в стране, аналогичных Всемирному фестивалю молодежи-2024. Об этом российский лидер рассказал во время встречи с гостями мероприятия. «Если удастся нам, мы что-нибудь подобное еще организуем и в будущем. Для нас это не первый такой эксперимент, не первый опыт, надеюсь, что и не последний», — поделился Путин во время встречи с иностранными студентами, которые учатся в России. Всемирный фестиваль молодежи проходит с 1 по 7 марта на федеральной территории Сириус по указу президента. Закрытие фестиваля запланировано на 6 марта, а его организацией занимается Росмолодежь. Это событие является частью усилий государства по поддержке и развитию молодежных инициатив и международного молодежного сотрудничества.