Путин: воссоединение России и Украины на духовном уровне неизбежно

07 марта 2024 в 00:30 Размер текста - 17 +

Президент России Владимир Путин выразил уверенность в неизбежности духовного воссоединения России и Украины. Он отметил, что процессу препятствуют националистические настроения. «Уверен, что благодаря таким людям, как вы, как я говорил, рано или поздно воссоединение, во всяком случае на духовном уровне, произойдет. Это неизбежно», — заявил Путин в ходе встречи с участниками Всемирного фестиваля молодежи. Глава государства подчеркнул, что необходимо преодолевать препятствия на пути к воссоединению, особенно те, которые связаны с национализмом. «А мешают этому самые отвратительные проявления национализма. Вот это беда, которая отравляет жизнь очень многих народов, в том числе и сегодня на Украине», — добавил он.

Президент России Владимир Путин выразил уверенность в неизбежности духовного воссоединения России и Украины. Он отметил, что процессу препятствуют националистические настроения. «Уверен, что благодаря таким людям, как вы, как я говорил, рано или поздно воссоединение, во всяком случае на духовном уровне, произойдет. Это неизбежно», — заявил Путин в ходе встречи с участниками Всемирного фестиваля молодежи. Глава государства подчеркнул, что необходимо преодолевать препятствия на пути к воссоединению, особенно те, которые связаны с национализмом. «А мешают этому самые отвратительные проявления национализма. Вот это беда, которая отравляет жизнь очень многих народов, в том числе и сегодня на Украине», — добавил он.