06 марта 2024

Путин: воссоединение России и Украины на духовном уровне неизбежно

© Служба новостей «URA.RU»
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Президент России Владимир Путин выразил уверенность в неизбежности духовного воссоединения России и Украины. Он отметил, что процессу препятствуют националистические настроения.

«Уверен, что благодаря таким людям, как вы, как я говорил, рано или поздно воссоединение, во всяком случае на духовном уровне, произойдет. Это неизбежно», — заявил Путин в ходе встречи с участниками Всемирного фестиваля молодежи.

Глава государства подчеркнул, что необходимо преодолевать препятствия на пути к воссоединению, особенно те, которые связаны с национализмом. «А мешают этому самые отвратительные проявления национализма. Вот это беда, которая отравляет жизнь очень многих народов, в том числе и сегодня на Украине», — добавил он.

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Президент России Владимир Путин выразил уверенность в неизбежности духовного воссоединения России и Украины. Он отметил, что процессу препятствуют националистические настроения. «Уверен, что благодаря таким людям, как вы, как я говорил, рано или поздно воссоединение, во всяком случае на духовном уровне, произойдет. Это неизбежно», — заявил Путин в ходе встречи с участниками Всемирного фестиваля молодежи. Глава государства подчеркнул, что необходимо преодолевать препятствия на пути к воссоединению, особенно те, которые связаны с национализмом. «А мешают этому самые отвратительные проявления национализма. Вот это беда, которая отравляет жизнь очень многих народов, в том числе и сегодня на Украине», — добавил он.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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